Iliad regala 3 offerte a prezzi folli: si parte dalla Giga 180 con il 5G gratis

Quando si sceglie un’offerta interessante, molto spesso si va a guardare in casa di Iliad. Questo gestore infatti da anni riesce a tenere banco, soprattutto per via delle sue offerte migliori che sembrano non avere nulla da invidiare a tutti gli altri gestori virtuali contro cui il provider lotta. Ora ce ne sono ben tre di offerte clamorose, tutte piene di giga ma soprattutto con prezzi che sembrano essere quelli perfetti per chiunque.

Iliad sta continuando dunque a mettere in gioco il meglio delle sue promo, senza sorprese, con offerte che garantiscono tanti giga a prezzi competitivi. Attualmente, tra le opzioni disponibili ci sono la Giga 180, la Giga 120 e la Giga 250, tutte con minuti e SMS illimitatie con la promessa che il costo resterà invariato nel tempo.

Le offerte Iliad disponibili attualmente sul sito ufficiale

Giga 180 : include 180 GB in 5G a 9,99€ al mese . Può essere attivata sia dai nuovi clienti che da chi ha già una SIM Iliad, ma in questo caso solo se l’attuale offerta ha un costo inferiore a 9,99€;

: include a . Può essere attivata sia dai nuovi clienti che da chi ha già una SIM Iliad, ma in questo caso solo se l’attuale offerta ha un costo inferiore a 9,99€; Giga 120 : offre 120 GB in 4G al prezzo di 7,99€ al mese ;

: offre al prezzo di ; Giga 250: mette a disposizione 250 GB in 5G a 11,99€ al mese.

Tutte le offerte comprendono chiamate e SMS senza limiti verso numeri nazionali e una quantità di Giga per l’uso in Europa.

Fibra Iliad a prezzo scontato

Chi sceglie una delle offerte mobili di almeno 9,99€ al mese può attivare Iliad Fibra con velocità fino a 5 Gbit/s al costo di 19,99€ al mese, invece dei 24,99€ previsti per chi non ha una SIM Iliad.

Nessun vincolo e prezzo garantito, come solito di Iliad

Uno dei punti di forza di Iliad è la trasparenza: non ci sono costi nascosti né aumenti futuri. Le tariffe restano bloccate e non prevedono vincoli contrattuali.

Queste offerte sono disponibili sul sito ufficiale di Iliad e nei punti vendita del gestore.