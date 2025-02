TIM offre 300 GB al mese con il 5G gratis, ecco 3 offerte

Il gestore italiano più longevo e soprattutto famoso è sicuramente TIM, vero colosso che ora torna all’attacco per battere la concorrenza più agguerrita. Con lo scopo di mettere sotto i gestori virtuali, l’azienda ha deciso di promuovere ancora le sue offerte più interessanti, quelle piene di giga e soprattutto con costi ridotti rispetto ai soliti.

TIM lancia tre offerte esclusive per chi proviene da Iliad e operatori virtuali, offrendo fino a 300 GB con prezzi bloccati nel tempo. Un dettaglio interessante? Il primo mese è gratuito, senza costi iniziali.

Le tre offerte TIM Power sono ancora disponibili, si parte da 6,99€

TIM propone tre tariffe con minuti illimitati e 200 SMS, con differenze nei Giga e nella rete disponibile:

Power Special : 300 GB in 5G a 9,99€ al mese ;

: a ; Power Supreme Easy : 200 GB in 4G a 7,99€ al mese ;

: a ; Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese.

Tutte le promozioni sono attivabili solo da chi effettua portabilità del numero da Iliad o MVNO, ad eccezione di Kena e Very Mobile.

Primo mese gratis e zero costi nascosti

Chi sceglie una di queste offerte non paga il primo mese, iniziando a versare il canone solo dal secondo rinnovo. Anche il costo di attivazione è incluso, senza spese extra o vincoli.

Come attivare le offerte

Le TIM Power possono essere attivate online o nei negozi TIM, completando la portabilità del numero. Il passaggio avviene in pochi giorni, senza interruzioni del servizio. Ovviamente bisogna stare attenti in quanto potrebbero scadere da un momento all’altro, anche se per ora sono certamente disponibili.

Queste tariffe offrono una combinazione di tanti Giga, velocità e convenienza, rendendole soluzioni interessanti per chi vuole cambiare operatore senza sorprese. Sarà difficile per la concorrenza a fare meglio, anche perché la grande qualità di TIM è molto ambita da tantissimi utenti che sono al momento in cerca di un nuovo gestore.