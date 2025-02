Samsung Galaxy S25 Ultra: problemi di compatibilità per l’S Pen

Il Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta una delle ultime evoluzioni dell’azienda coreana. Una delle sue caratteristiche distintive è l’integrazione del supporto per la S Pen. Tale accessorio offre una precisione e una versatilità che lo rendono un valido alleato per chi cerca una maggiore produttività e un’esperienza d’uso più interattiva. Il Galaxy S25 Ultra, a differenza dei modelli precedenti, ha un apposito slot integrato. Quest’ultimo consente di riporre la S Pen in modo sicuro. C’è però una differenza con il precedente modello che ha fatto storcere il naso a molti utenti. La nuova versione della S Pen ha perso il supporto alla connettività Bluetooth.

Samsung: cosa cambia per la sua nuova S Pen?

Tale modifica ha suscitato non poche polemiche. Ciò soprattutto per la perdita di alcune funzionalità avanzate. Come le gesture Air Command, che consentivano di interagire con lo smartphone senza toccare il display, semplicemente muovendo il pennino nell’aria. Un altro aspetto che sta suscitando diverse preoccupazioni riguarda le interferenze tra la S Pen e alcuni accessori magnetici. Come le custodie in Fiberborne. Gli utenti hanno segnalato che l’utilizzo di tali accessori può influire negativamente sul pennino. Nello specifico, si verificano malfunzionamenti e interferenze nella comunicazione tra la S Pen e lo schermo. A tal proposito, Samsung ha rilasciato un avviso che invita gli utenti a fare attenzione quando utilizzano custodie con magneti. Quest’ultime, infatti, potrebbero influire sulle prestazioni del pennino.

Un aspetto interessante è che alcuni utenti hanno notato che l’utilizzo di una custodia in silicone con adattatore MagSafe non genera il messaggio di avviso. Ciò suggerisce che lo spessore della custodia e la distanza tra i magneti e la S Pen potrebbero influire sul verificarsi delle interferenze. La speranza, ora, è che Samsung chiarisca definitivamente la questione, fornendo indicazioni precise su come evitare problemi legati agli accessori magnetici e sul corretto funzionamento della S Pen.