Iliad offre fino a 250 GB al mese con il 5G: i dettagli

C’è ancora tempo per gli utenti che non hanno ancora valutato le offerte Iliad. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale con tutti i loro vantaggi e con la grande qualità che contraddistingue le soluzioni del gestore più famoso al momento in Italia.

Chi vuole pagare meno del solito, deve assolutamente valutare Iliad che dispone di tre soluzioni diverse tra loro ma molto simili per certi aspetti. Al grido della trasparenza e della versatilità, le offerte di questo provider hanno tutto ciò che serve e lo si può vedere a partire dalla nuova Giga 180.

Giga 180: l’offerta di Iliad che tutti vogliono

La Giga 180 è una delle offerte più interessanti attualmente proposte. Con soli 9,99 € al mese, si ottengono 180 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti ed SMS illimitati verso tutti. Questa offerta è disponibile sia per i nuovi utenti che per i già clienti Iliad. Tuttavia, è importante sottolineare che i già clienti possono attivarla solo se la loro attuale offerta ha un costo inferiore ai 9,99 €.

Giga 120: la convenienza costa solo 7,99 € al mese

Per chi non necessita di una grande quantità di dati, Iliad propone la Giga 120. Al costo di 7,99 € al mese, offre 120 GB in 4G, minuti e SMS senza limiti. Anche questa offerta è destinata sia ai nuovi utenti che a chi è già cliente.

Giga 250: prestazioni al massimo per 11,99 € al mese

Per chi cerca il massimo della connettività, la Giga 250 è la scelta ideale. Questa è la soluzione che con 11,99 € mensili garantisce il meglio, per cui 250 GB in 5G. Ovviamente non possono mancare minuti e messaggi senza limiti per un’offerta che rispecchia chi usa lo smartphone praticamente sempre.

Tutte le offerte Iliad si caratterizzano per la trasparenza: nessun costo nascosto e nessuna variazione nel tempo. I prezzi restano per sempre, garantendo agli utenti la certezza di un servizio affidabile e senza sorprese.