Oppo Find X8 Mini, nuovi dettagli da Digital Chat Station

Fra poche settimane, il produttore tech Oppo annuncerà in veste ufficiale sul mercato diversi nuovi prodotti. A marzo, infatti, vedremo arrivare sia il nuovo Oppo Find X8 Ultra e il nuovo Oppo Find X8 Mini. Di quest’ultimo, in particolare, ne abbiamo sentito già parlare nelle scorse settimane. Ora, però, sono da poco arrivate nuove informazioni grazie a un noto leaker del settore, ovvero Digital Chat Station. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Oppo Find X8 Mini, nuove informazioni grazie al leaker Digital Chat Station

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il prossimo smartphone compatto del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X8 Mini. Di questi ne avevamo già sentito parlare e sappiamo che sarà svelato in veste ufficiale durante un evento che si terrà durante il mese di marzo.0

Secondo quanto rivelato dal noto leader Digital Chat Station, il nuovo device di casa Oppo sarà dotato sul fronte di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO. I bordi dovrebbero essere piatti su tutti i lati, mentre il pannello avrà una risoluzione pari a 1216 x 2640 pixel. All’interno del display dovrebbe inoltre essere integrato un sensore biometrico ottico per lo sblocco del device.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, sul retro sembra che ci saranno diversi sensori. Quello più interessante sarà però il sensore fotografico teleobiettivo con lente periscopica da 50 MP. Per quanto riguarda il sensore fotografico principale, dovrebbe essere sempre da 50 MP, cioè il sensore Sony IMX9. Sembra poi che ci sarà all’appello un tasto slider laterale, anche se non sappiamo al momento se sarà personalizzabile o meno. I rumors ci hanno inoltre rivelato anche cosa aspettarci dal punto di vista prestazionale. Stando a quanto è emerso, il prossimo Oppo Find X8 Mini sarà alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400.