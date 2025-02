C’all Power: l’offerta Vodafone per chi chiama spesso all’estero

Un’offerta pensata per chi ha contatti frequenti con l’estero e vuole restare connesso senza preoccupazioni. Con C’all Power, il piano tariffario proposto da Vodafone, gli utenti possono usufruire di minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani, insieme a un’ampia disponibilità di traffico dati e chiamate internazionali. L’offerta, disponibile a 8,99 euro al mese, include 150 Giga in 5G per chi sceglie l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, altrimenti si avranno a disposizione 100 Giga mensili.

Vodafone per restare connessi in Italia e all’estero

Uno dei punti di forza di C’all Power è la possibilità di effettuare chiamate all’estero con un pacchetto che prevede fino a 300 minuti internazionali verso oltre 70 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. Particolare attenzione è riservata ai clienti con contatti in Cina, che possono beneficiare di 1000 minuti dedicati sia verso numeri fissi che mobili. Per i Paesi non inclusi nei minuti dell’offerta, viene applicata la tariffa My Country, che consente comunque di comunicare a prezzi agevolati.

L’attivazione di C’all Power prevede un costo iniziale di un euro, mentre la SIM è gratuita se acquistata direttamente dal sito Vodafone. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di evitare il fastidio delle ricariche manuali: con l’addebito automatico, l’offerta si rinnova senza interruzioni e il credito residuo viene ricaricato automaticamente di cinque euro ogni volta che scende sotto questa soglia.

L’uso del traffico dati in 5G è subordinato alla disponibilità di un dispositivo compatibile e alla copertura della rete Vodafone 5G, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale. Inoltre, i minuti e gli SMS illimitati sono soggetti a condizioni di utilizzo corretto e lecito, al fine di evitare abusi del servizio. L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, con un quantitativo di Giga disponibile specificato nelle condizioni contrattuali.

C’all Power si presenta dunque come una soluzione pensata per chi ha esigenze di comunicazione flessibili, sia in Italia che all’estero, con una particolare attenzione alla connettività mobile e alla gestione semplificata dei consumi.