Down PSN: Sony risarcirà alcuni utenti, scopriamo chi è eleggibile

Perché non se ne fosse accorto lo scorso 8 febbraio il PlayStation network ha sofferto di un blocco totale che è durato la bellezza di 24 ore, ogni servizio offerto da quest’ultimo è diventato completamente inutilizzabile per una giornata intera, dalla notte dell’8 febbraio fino alla notte del 9 febbraio quando il tutto è tornato finalmente a funzionare senza nessun tipo di problema.

Al momento si tratta del blocco dei sistemi peggiore ma registrato dalla nota azienda giapponese, quest’ultima è consapevole del disagio che ha arrecato a tutta la sua community. Ecco dunque perché ha deciso di venire incontro a chi cercava in qualche modo di ottenere una sorta di risarcimento, visto il disagio sofferto legato ad un servizio che però paga costantemente.

Risarcimento in arrivo

Sony ha deciso di non restare insensibile davanti a queste richieste e ha pensato bene di risarcire gli utenti con cinque giorni di abbonamento aggiuntivi completamente gratuiti, questa possibilità verrà però offerta solo a coloro che godono di un abbonamento al PlayStation network plus, gli altri non saranno interessati da questo piccolo bonus.

Al momento tutto funziona nuovamente correttamente senza nessun tipo di problematica e l’azienda non si è voluta esprimere in merito alle possibili cause che hanno portato a questo blocco, la totale assenza di spiegazioni lascia purtroppo presagire che possa essersi trattato di un attacco hacker con conseguente furto di informazioni sensibili legate agli utenti registrati su PlayStation network, ciò spiegherebbe la complessità di risoluzione di questo blocco e anche il totale silenzio dell’azienda giapponese che potrebbe essere vincolata ad un qualche tipo di indagine ancora in corso e sulla quale non ha ancora la possibilità di esprimersi in merito.

Non rimane dunque che attendere per vederci più chiaro e nel frattempo riscattare questo piccolo bonus che l’azienda ha deciso di regalare a tutti, sicuramente qualcosa di meglio poteva anche essere fatto, ma allo stesso tempo meglio ciò che nulla.