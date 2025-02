Audi Q4 40 e-tron: la nuova entry level con prestazioni premium

Audi continua ad ampliare la sua gamma Q4 e-tron, già piuttosto ricca ed apprezzata. Arriva infatti la nuova Q4 40 e-tron, pronta a sostituire la versione 35 e-tron. L’auto, a quanto pare non sarà solo acquistabile solo in versione standard, ma anche nella versione Sportback. Questo nuovo modello sarà in prevendita da febbraio 2025. Il prezzo di partenza? 49.900 euro per la Q4 e-tron e 51.100 euro per la Sportback. Cosa offre di preciso la nuova Audi? Il modello possiede un motore da 150 kW (204 CV) che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La sua velocità massima tocca i 160 km/h. La batteria, poi, ha una capacità di 63 kWh, garantendo un’autonomia di 412 km (423 km per la Sportback). Il SUV può essere ricaricato in soli 24 minuti. Come? Grazie alla capacità di ricarica rapida fino a 165 kW. Insomma, ha tutto ciò che si possa mai desiderare.

Tecnologia e comfort: Audi al Servizio del conducente

Non è solo una questione di numeri. Audi introduce nella Q4 40 e-tron una serie di innovazioni che migliorano l’esperienza di guida. Il nuovo sistema di infotainment con app store e assistente vocale integrato con ChatGPT semplifica la gestione delle informazioni. Anche il sistema di precondizionamento della batteria aiuta a ottimizzare i tempi di ricarica. La manutenzione predittiva, gestibile tramite l’app myAudi, permette di monitorare lo stato del veicolo in tempo reale. Chi non vorrebbe tenere sotto controllo le condizioni delle pastiglie dei freni o della batteria da 12 volt? Audi garantisce un’esperienza di comfort assoluto. Grazie a dotazioni di serie come il pacchetto di navigazione MMI plus, i servizi Audi connect, e la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 10,25 pollici l’auto ha tutto. Inoltre, ci sono i sedili riscaldabili e il portellone elettrico sono già inclusi nel prezzo. Con tutte queste caratteristiche, la nuova Audi Q4 40 e-tron sembra destinata a conquistare chi cerca un SUV elettrico di qualità, senza rinunciare a prestazioni e tecnologia premium.