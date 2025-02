Futuro Ford: range extender per i pickup elettrici e i SUV

I grandi SUV e i pickup elettrici non stanno registrando il successo sperato. In particolare, negli Stati Uniti, il passaggio dai veicoli tradizionali a quelli 100% elettrici risulta ancora parecchio complicato. Il motivo? I clienti si scontrano “piccolissimi problemi”: prezzi troppo elevati e una bassa autonomia. D’altronde veicoli di grandi dimensioni richiedono batterie enormi e batterie enormi comportano costi esorbitanti. Rispetto ai modelli con motore endotermico, i listini delle auto elettriche Ford sono decisamente superiori. Ciò purtroppo li rende poco accessibili e di conseguenza poco appetibili. I clienti americani, al contrario, cercano veicoli versatili, capaci di affrontare lunghi viaggi. Nel caso dei pickup, cercano una vettura che sia anche in grado di trainare carichi. Le soluzioni attuali faticano a rispondere a queste esigenze. La pesantezza e la scarsa aerodinamica di questi modelli elettrici inoltre non fanno altro che ridurne ancor più l’autonomia già di per sé scarsa. Il risultato? Le vendite di questi veicoli elettrici per Ford sono lontane ben oltre dalle aspettative.

Range extender: la tecnologia che cambierà tutto per la auto Ford?

Di fronte a queste difficoltà, Ford ha deciso di esplorare una nuova strada: il range extender. Questa tecnologia prevede l’uso di un piccolo motore endotermico come generatore, senza che fornisca trazione. Così, la batteria del veicolo può essere più piccola, con un conseguente abbattimento dei costi. Un SUV o un pickup elettrico con range extender sarebbe quindi più economico e avrebbe un’autonomia potenzialmente illimitata. Il range extender può garantire una risposta ai problemi più urgenti Ford: nessuna necessità di enormi batterie e la possibilità di rifornirsi rapidamente di carburante per alimentare il generatore. Con una breve sosta alla pompa di benzina, anche chi utilizza il pickup per il traino di carichi pesanti non si troverà più bloccato a metà strada. L’idea di Ford è interessante, ma resta da vedere se convincerà i consumatori. Sarà davvero la soluzione ai problemi per Ford? Se le aspettative saranno confermate, il range extender potrebbe rivoluzionare il mercato, rendendo le “big car” più accessibili ed utilizzabili.