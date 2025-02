TIM: nuove offerte con Apple Music e TV+, ecco i prezzi

Chi ama musica e cinema, amerà maggiormente anche un gestore storico come TIM. L’azienda italiana è entrata in collaborazione con Apple, integrando all’interno delle sue offerte telefoniche i servizi Apple Music ed Apple TV+. Ci saranno infatti delle condizioni favorevoli per l’accesso a tali soluzioni per coloro che sceglieranno un’offerta TIM.

Saranno le offerte TIM Young & Music, TIM Mobile & Music e TIM Giga & Music ad offrire Apple Music per i primi tre mesi. Ci sarà anche uno sconto sul prezzo mensile successivo. Per chi usa TIMVision, invece, Apple TV+ sarà disponibile con uno sconto del 30% per i primi sei mesi di abbonamento.

Apple Music e Apple TV+: cosa offrono

Apple Music mette a disposizione un catalogo di oltre 100 milioni di brani, con playlist curate, contenuti esclusivi e audio spaziale con Dolby Atmos per un’esperienza d’ascolto immersiva. Gli utenti possono anche scaricare la musica offline, leggere i testi sincronizzati e accedere a radio live e show originali.

Apple TV+ propone invece film, serie e documentari esclusivi, tra cui titoli di successo come Ted Lasso, Scissione, Silo e The Morning Show. Nel catalogo sono inclusi anche film come Napoleone e The Instigators, oltre a documentari sportivi e culturali.

Le offerte TIM con Apple Music

Ecco le tre offerte TIM che includono Apple Music:

TIM Giga & Music Limited Edition : Giga illimitati (di cui 6 Giga in UE) in 5G Ultra , gratis per i primi tre mesi, poi 9,99€ al mese . Al momento dell’attivazione, si avranno inizialmente 20 Giga mensili , che diventeranno illimitati entro 72 ore;

: Giga illimitati (di cui 6 Giga in UE) in , gratis per i primi tre mesi, poi . Al momento dell’attivazione, si avranno inizialmente , che diventeranno illimitati entro 72 ore; TIM Young & Music : riservata agli under 30 , include Apple Music, minuti illimitati, 200 SMS e 250 Giga in 5G Ultra (22 Giga in UE). I primi tre mesi avranno un prezzo di 9,99€ ognuno, per poi passare a 16,99€.

: riservata agli , include (22 Giga in UE). I primi tre mesi avranno un prezzo di 9,99€ ognuno, per poi passare a 16,99€. TIM Mobile & Music: qui gli utenti trovano Apple Music, minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga in 5G Ultra. Il prezzo è di soli 14,99€ al mese per tre mesi. Dopo il periodo promozionale si passa a 21,99€.

Chi vuole scegliere una di queste soluzioni, ha tempo fino al prossimo 27 febbraio. Ovviamente c’è anche il pericolo dell’esaurimento scorte. Per avere a disposizione tutti i benefici descritti, è obbligatorio attivare anche il servizio TIM Ricarica Automatica. Le offerte sono sul sito ufficiale del gestore.

Grazie a questa partnership, TIM offre ai propri clienti un mix di connettività e intrattenimento, con un accesso semplificato ai migliori contenuti Apple.