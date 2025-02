Mazda CX-5, ecco come potrebbe essere la terza generazione

La casa automobilistica Mazda ha deciso di lavorare a un nuovo progetto con l’obiettivo di portare su strada la sua CX-5 con una veste del tutto rinnovata. Non a caso, tale decisione consentirà al marchio di portare nuovamente sul mercato un modello che contribuirà ad aumentare le quote di mercato e a ottimizzare il numero delle vendite.

Effettuare un aggiornamento della Mazda CX-5 significherà portare su strada un modello in grado di continuare a competere con altri modelli di marchi automobilistici importanti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati nelle scorse ore.

Mazda CX-5: nel 2025 un nuovo modello

Un altro modello si aggiunge alle vetture che i costruttori del settore automotive porteranno al debutto nel corso del 2025. Un 2025 in cui anche la casa automobilistica Mazda presenterà a tutti gli appassionati una CX-5 rinnovata. Non dimentichiamo che la seconda generazione del SUV venne lanciata dal costruttore nel lontano 2016.

Dunque, la notizia di portare sulle strade una CX-5 rinnovata non può fare altro che rendere entusiasti gli appassionati di un marchio che nel corso degli anni ha messo al centro delle proprie strategie le esigenze degli utenti.

Nelle ultime settimane non sono mancati render che hanno tentato di immaginare le forme che potrebbero contraddistinguere la vettura. Nello specifico, secondo questi ultimi, il SUV presenterà un design caratterizzato da un frontale ridisegnato, con dettagli che richiamano gli altri modelli del marchio giapponese. Tra questi, nuovi fari dalle forme più sottili e un paraurti con una singola presa d’aria per il raffreddamento.

Al posteriore, invece, potrebbero non mancare gruppi ottici simili a quelli presenti sulla CX-90, mentre al posto del logo non si esclude che possa essere posizionato il lettering Mazda. Non ci resta dunque che attendere maggiori aggiornamenti per capire come sarà realmente il rinnovamento portato a termine dal costruttore giapponese.