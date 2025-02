Mazda CX-6e: il futuro SUV elettrico che sfiderà Tesla

Il nome “CX-6e”, recentemente registrato da Mazda, suggerisce l’arrivo imminente di un SUV elettrico nuovo ed elettrizzante. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma partono le prime supposizioni. Probabilmente, questo modello trarrebbe ispirazione dal concept Arata. Se la tradizione Mazda venisse confermata, il veicolo potrebbe essere lanciato prima sul mercato cinese e successivamente in Europa. Questo sistema richiama quello già adottato con la berlina Mazda6e, che infatti venne introdotta prima in Cina e poi arrivò in Europa.

Le dimensioni del SUV Mazda lo posizionerebbero tra i segmenti C e D, rendendolo un diretto rivale di modelli come la Tesla Model Y. Anche se non si hanno certezze sulla piattaforma, una delle opzioni più probabili è che Mazda utilizzi la stessa architettura della Mazda6e. In alternativa, il SUV potrebbe essere sviluppato sulla nuova piattaforma EV “Scalable SkyActiv”. Se davvero fosse la piattaforma Scalable, ciò implicherebbe che l’auto non sarebbe pronta prima del 2027. Il SUV, altro dettaglio probabile, avrebbe probabilmente linee eleganti e fluide, con un’evoluzione del tradizionale Kodo design.

Powertrain e prestazioni: quali sorprese ci riserverà Mazda?

Quali saranno le caratteristiche tecniche della nuova CX-6e? Anche se ancora non confermate, le ipotesi sono interessanti. Mazda potrebbe decidere di utilizzare gli stessi powertrain elettrici della Mazda6e, garantendo prestazioni potenti e un’ottima autonomia. Tuttavia, essendo un SUV, ci aspettiamo una possibile maggiore capacità della batteria per offrire un’autonomia ancora superiore. La sfida non sarà solo nei numeri, ma nell’efficienza e nella capacità di competere con i migliori. Mazda, infatti, non mira solo a proporre un altro SUV elettrico. Vuole definire nuovi standard in termini di prestazioni e design. Con l’arrivo della CX-6e, Mazda potrebbe confermare la sua strategia di elettrificazione, ponendosi come uno dei protagonisti del settore EV. Questo modello sarà capace di contrastare rivali come la Tesla Model Y? L’attesa è alta per il 2025, anno in cui Mazda potrebbe rivelare i dettagli definitivi di questo attesissimo SUV elettrico. Non ci resta che attendere le prossime mosse della casa giapponese.