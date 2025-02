CoopVoce Evo 150, nuova promo SHOCK per San Valentino

Giusto l’altro giorno abbiamo avuto modo di vedere la proposta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile per celebrare la festività di San Valentino. Ora, però, è da poco arrivato il Turbo di un altro noto operatore virtuale, ovvero CoopVoce. Quest’ultimo ha infatti da poco reso disponibile una nuova offerta mobile shock. Ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima include tanti giga per navigare ma anche un cashback. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 150, nuova super promo per San Valentino anche con cashback

Per celebrare la festività di San Valentino, il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile una nuova offerta shock. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese ben 150 GB di traffico dati per navigare in tranquillità.

Oltre a questo, il bundle dell’offerta continua a stupire. Gli utenti avranno infatti a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Nonostante si abbia dunque a disposizione tutto questo, gli utenti dovranno sostenere una spesa comunque bassa pari a soli 6,90 euro al mese.

Come già detto, però, con questa nuova offerta l’operatore sta proponendo anche qualcosa di nuovo. Gli utenti potranno infatti ricevere un cashback dal valore di 20 euro. Questo sarà possibile però solo se i nuovi clienti dell’operatore rimarranno con l’operatore virtuale CoopVoce per almeno la durata di tre mesi dal momento dell’attivazione della nuova offerta. Ricordiamo che, trattandosi di una promo per San Valentino, l’offerta CoopVoce Evo 150 rimarrà a disposizione degli utenti fino al 17 febbraio 2025. Come spesso succede, però, l’operatore potrebbe decidere di prorogare comunque la disponibilità della nuova offerta anche dopo la festività di San Valentino. Vi terremo eventualmente aggiornati.