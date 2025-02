Scopri Wikipedia in modo inaspettato con WikiTok

C’è un nuovo modo di esplorare Wikipedia, ed è sorprendentemente coinvolgente. Si chiama WikiTok e prende ispirazione dallo scrolling infinito di TikTok, ma invece di video virali propone voci dell’enciclopedia libera, ciascuna accompagnata da un’immagine. Il risultato è un flusso continuo di conoscenza, senza bisogno di cercare nulla: basta scorrere e lasciarsi guidare dalla curiosità.

Come WikiTok cambia il modo di esplorare Wikipedia

L’idea è venuta a Isaac Gemal, uno sviluppatore di New York che voleva creare un’esperienza diversa dal solito. A differenza dei social tradizionali, che selezionano i contenuti in base ai gusti degli utenti, WikiTok affida tutto al caso. Non ci sono algoritmi che suggeriscono argomenti in base alle preferenze personali: ogni voce compare in maniera del tutto casuale, offrendo un’esperienza di scoperta pura e imprevedibile.

Il funzionamento è estremamente semplice. Una volta aperto il sito, si può iniziare subito a scorrere tra le voci di Wikipedia, una dopo l’altra, senza interruzioni. Se un argomento cattura l’attenzione, si può cliccare e approfondire direttamente sulla pagina originale dell’enciclopedia. Il tutto senza pubblicità, senza registrazioni e senza suggerimenti mirati a trattenere l’utente a tutti i costi.

WikiTok è disponibile in sette lingue, tra cui l’italiano, e può essere utilizzato sia da computer che da dispositivi mobili. Questa accessibilità lo rende perfetto per chiunque voglia perdersi tra le pagine di Wikipedia senza doversi concentrare su una ricerca specifica. In un mondo digitale in cui tutto è progettato per trattenere l’attenzione e spingerci a interagire, WikiTok rappresenta una piccola rivoluzione: non cerca di conquistare l’utente con notifiche o contenuti personalizzati, ma si affida esclusivamente alla curiosità naturale di chi naviga.

Forse è proprio questa semplicità a renderlo così affascinante. Scorrere tra le voci diventa un’esperienza rilassante, un viaggio imprevedibile attraverso il sapere, senza meta e senza pressioni. In un’epoca in cui ogni interazione online è guidata da strategie di marketing e profilazione, WikiTok offre un’alternativa più libera e genuina. E chissà, magari sarà proprio il caso a farci scoprire qualcosa che non avremmo mai pensato di cercare.