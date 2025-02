BYD Atto 2, la nuova elettrica arriva l’Europa: ecco i prezzi

Il 2025 segna l’arrivo della BYD Atto 2. Questo modello deriva dalla BYD Yuan Up, già disponibile in Cina. Si inserisce alla base della gamma del marchio cinese in Europa. L’auto arriva nel mercato continentale prima della BYD Seagull. Presentata ufficialmente al Salone di Bruxelles, la Atto 2 si distingue per il suo design compatto e moderno. Le sue caratteristiche la rendono ideale in tutto e per tutto per gli spostamenti cittadini. Le dimensioni confermano questo suo aspetto dedicato alla città. Esse sono, nel dettaglio, 4,31 metri per la lunghezza, 1,83 metri per la larghezza e 1,68 metri per l’altezza. Il bagagliaio della BYD è bello capiente ed ha una capacità di 400 litri. Abbattendo poi i sedili posteriori si arriva addirittura ai 1.340 litri. Gli interni sono minimalisti ed iper tecnologici. Salta all’occhio un ampio display rotante per il sistema di infotainment, unito ad una serie di comandi fisici intuitivi. Il motore di questa vettura BYD è potente quanto il resto. Si hanno ben 130 kW (177 CV) che consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La batteria, inoltre, è di tipo LFP (litio-ferro-fosfato). Essa ha una capacità di 45,1 kWh e garantisce un’autonomia di 312 km. Dovrebbero essere più che sufficienti per chi cerca un veicolo per uso quotidiano in città.

Prezzi e prospettive future per BYD

Il mercato olandese ha già svelato i prezzi della nuova BYD Atto 2, che parte da 31.690 euro nella versione Active e arriva a 33.690 euro per l’allestimento Boost. Le vendite inizieranno ufficialmente il 17 febbraio, con le prime consegne previste per marzo. In Italia, i listini non sono ancora stati comunicati, ma è probabile che i prezzi si allineino a quelli olandesi. Si attende, inoltre, entro la fine dell’anno una versione “Comfort” con un motore più potente e una batteria di maggiore capacità. Sarà l’opzione migliore per chi cerca più autonomia e prestazioni superiori? BYD sembra voler offrire soluzioni per diversi tipi di automobilisti. Con la BYD Atto 2, punta su una combinazione di praticità e tecnologia, ideale per l’Europa.