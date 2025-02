1Mobile rinnova l’iniziativa “Porta un Amico” fino a febbraio 2025

L’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare la sua iniziativa “Porta un Amico”. Un’azione che consente ai clienti di ottenere rinnovi gratuiti per la propria offerta. L’iniziativa, inizialmente era prevista solo durante il periodo natalizio. Ma poi è stata estesa fino al 28 febbraio 2025. Grazie a questa proroga, gli utenti 1Mobile hanno ancora tempo per invitare amici e conoscenti a passare all’operatore. Così da poter ricevere ricariche omaggio per un massimo di tre rinnovi gratuiti.

1Mobile: dettagli sull’uso del codice amico e ricariche omaggio

Per partecipare all’offerta, bisogna semplicemente scaricare o aggiornare l’app di 1Mobile e accedere alla sezione “Codice amico” nell’area riservata del sito. Da qui si potrà generare il proprio codice da condividere con chi si desidera. Una volta ricevuto, questo deve essere utilizzato dal nuovo cliente al momento dell’attivazione della SIM, sia online che tramite un rivenditore. La possibilità di usare il codice è stata estesa fino al 7 marzo 2025, dando così un mese in più per approfittare della promo.

Con il programma “Porta un Amico“, sia il cliente invitante che il nuovo utente riceveranno una ricarica omaggio. La quale sarà pari al valore del rinnovo successivo della loro offerta. La ricarica può essere utilizzata per coprire il rinnovo della promozione, acquisti extra o per eventi di traffico a pagamento.

L’offerta è disponibile per tutti coloro che possiedono una SIM attiva. Con questa soluzione avrete la possibilità di controllare quante persone hanno utilizzato i codici amico tramite l’app di 1Mobile o l’area riservata del sito. È importante notare che i codici-amico sono univoci e non possono essere riutilizzati. Il credito omaggio ha la priorità di utilizzo rispetto a quello ricaricato. In più non è rimborsabile né trasferibile in caso di passaggio a un altro operatore.

Per coloro che non hanno ancora aderito, questa è un’opportunità unica per ridurre i costi mensili delle proprie offerte 1Mobile, invitando amici e beneficiando di vantaggi reciproci.