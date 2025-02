Amazon fa CROLLARE il prezzo di Google Pixel 9 Pro: oggi COSTA 300 euro in meno

Il prezzo di Google Pixel 9 pro è letteralmente crollato in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter mettere le mani su un top di gamma a tutto tondo, ed essere ugualmente sicuri di riuscire a risparmiare un ingente quantitativo di denaro sul suo listino originario.

Lo smartphone è dotato di un processore Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock a 3,1GHz, che viene affiancata da una GPU Mali-G715 MC7, con alle spalle ben 16GB di RAM ed un taglio di memoria variabile, anche se mai espandibile con microSD. A differenza della versione XL, il modello descritto nell’articolo ha un display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1280 x 2856 pixel, tecnologia LTPO OLED, con refresh rate a 120Hz, ed oltretutto 16 milioni di colori che presentano protezione Gorilla Glass Victus 2.

Amazon: il prezzo è crollato sul Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 pro è disponibile solamente in questi giorni su Amazon con un risparmio decisamente interessante, che prevede una riduzione della spesa finale da sostenere di circa 250 euro, rispetto appunto al listino iniziale di 1199 euro. In questo modo l’utente si ritrova a spendere solamente 949 euro per l’acquisto, con uno sconto effettivo del 25% che viene applicato in automatico da parte di Amazon nella sua pagina principale; a conti fatti i Prime Student potranno ricevere uno sconto ulteriore di 50 euro, per poter investire 899 euro per lo stesso Google Pixel 9 Pro nella variante da 256GB di memoria interna. Ordinatelo al seguente link.

Il comparto fotografico è di altissima qualità, nella parte posteriore si trovano tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 48 megapixel, ed anche un teleobiettivo da 48 megapixel, con zoom ottico 5X. Nella parte anteriore, invece, ecco spuntare il sensore da 42 megapixel.