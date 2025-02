DS N°8: il nuovo modello lussuoso ed elettrico della casa

DS Automobiles ha in piano nuovo per riposizionarsi nel mercato del lusso. Il Brand è più che mai pronta a sfidare marchi come BMW, Audi e Mercedes. Questo suo percorso in salita ha portato alla creazione dell’innovativa DS N°8. Trattasi di una fastback elettrica che ambisce a elevare il brand francese tra i leader del settore. Il suo prezzo di partenza e la sua dotazione tecnica riflettono un posizionamento di alto livello, con l’intento di competere anche con marchi premium come Bentley in futuro. La DS N°8 parte da 59.200 euro in Francia nella versione base, con motore da 230 CV e batteria da 74 kWh. Per la variante top di gamma, dotata di doppio motore da 350 CV e batteria da 97,2 kWh, si arriva a superare i 74.000 euro. Questo prezzo si pone tra i più alti della categoria, collocando la DS N°8 in una fascia di mercato decisamente premium.

Confronto DS con i competitor tedeschi

Confrontando la DS N°8 con i modelli tedeschi, si nota un posizionamento in linea o persino superiore. Ad esempio, una BMW i4 parte da 57.600 euro, mentre l’Audi Q4 e-tron Sportback da 46.990 euro. Anche la Mercedes EQE, con un prezzo di partenza di 70.050 euro, si colloca in una fascia simile. DS sembra però voler fare un passo in più. Come si colloca, quindi, questa fastback rispetto alle tedesche? I numeri parlano chiaro: la DS N°8 offre prestazioni e lusso che giustificano il prezzo e chi vuole arricchirla ulteriormente con accessori può sfiorare e superare la soglia degli 80.000 euro. Questo livello di personalizzazione è una scelta che eleva il modello francese, rendendolo un serio concorrente nel settore. Il confronto diretto con veicoli come la BMW i5 (da 76.250 euro) dimostra la volontà di DS Automobiles di non accontentarsi, mirando a un segmento che richiede lusso, innovazione e design distintivo. DS Automobiles sta dunque sfidando i colossi del lusso. Il prezzo elevato è una scommessa che verrà accolta dal mercato? Il marchio francese sembra puntare tutto sulla qualità e sul prestigio. Se questa strategia funzionerà o meno, solo il tempo lo dirà. La DS N°8 segna intanto un nuovo capitolo, dimostrando l’ambizione del brand di conquistare chi cerca non solo un’auto, ma una vera e propria esperienza di lusso su strada.