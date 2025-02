DeepSeek, scavalcata ChatGPT in termini di crescita

Torniamo sui passi di una nuova intelligenza artificiale, che attualmente sta dimostrando all’intero mondo le sue grandi capacità, parliamo di DeepSeek. La quale sta facendo passi da gigante.

La nuova IA compete attualmente con gli elementi più grandi di questo settore, anche superandoli.

DeepSeek, migliore di tutte?

La nuovissima startup cinese è riuscita nell’intento di finire sulla bocca di tutti nelle ultime settimane, la quale ha anche visto un raddoppio assurdo degli utenti del modello di intelligenza artificiale R2 in due giorni. Quest’ultima ha raggiunto i 12 milioni di visitatori a livello globale secondo alcuni dati pubblicati. Questo grande successo in così breve tempo ha preoccupato di molto i grandi leader occidentali del settore IA, come OpenAI e NVIDIA.

Il lancio di DeepSeek R1 avvenuto per la fine di gennaio ha regalato un grande punto di svolta per l’azienda cinese. In due semplici giorni, tra il 24 e il 26 gennaio 2025 le visite effettuate ogni giorno sono passate da 6,2 a 12,4 milioni. Nello stesso periodo temporale invece ChatGPT ha registrato un calo di traffico perdendo oltre i 40 milioni di visualizzazioni.

Tralasciando che ChatGPT continua a mantenere dei numeri abbastanza alti aventi dei picchi di 140 milioni di visite giornaliere, quello che provoca più preoccupazione è la crescita di DeepSeek. La stessa azienda cinese è riuscita nell’impresa di sviluppare questo nuovo modello AI tramite un investimento di solo 6 milioni di dollari.

A differenza di ChatGPT, DeepSeek R1 risulta essere open source e disponibile senza nessun costo su Github con licenza MIT. Questo permette alle varie aziende di poterlo implementare localmente su hardware, evitando i numerosi problemi di privacy a cui sono soggetti le versioni web e app.

Va normalmente visto se DeepSeek riuscirà nell’impresa di rimanere con questo tasso di crescita per molto tempo e diventare un competitor importante nel settore dell’IA. Nonostante i numeri importanti, ChatGPT rimane il leader con un vantaggio di oltre 100 milioni di visite al giorno.