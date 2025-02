OnePlus: ecco tutti gli smartphone top di gamma che usciranno quest’anno

Nelle scorse ore il noto leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso diversi dettagli su quelli che in tutta probabilità saranno gli smartphone di fascia alta della nota azienda OnePlus, l’utente è entrato in possesso di numerosi dettagli che ha annunciato in anteprima rispetto alla roadmap di OnePlus, non solo parlando dei modelli in arrivo bensì anche di alcuni dettagli sul futuro design adottato, quest’ultimo vede dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda uno degli elementi più riconoscibili del marchio, l’Alert Slider a tre posizioni, e a giudicare dai contenuti delle anticipazioni diremo completamente addio ai display con bordi curvi, almeno nella fascia alta/top.

I dispositivi in arrivo

OnePlus 13T / 13 Mini: il device dovrebbe arrivare all’incirca ad aprile e dovrebbe offrire un display piatto con una diagonale modesta di circa 6,3 pollici, posteriormente avremo due fotocamere di cui principale da 50 megapixel e la tele con zoom 2x, al suo interno ci sarà lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.