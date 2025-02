Porsche: ancora auto a benzina nell’era del “quasi” elettrico

Porsche ha deciso di non rinunciare completamente ai motori a combustione interna. La casa continuerà, per la gioia dei tradizionalisti, con i modelli a benzina. Nonostante il forte impegno verso l’elettrificazione, l’azienda ha scelto di sviluppare veicoli ibridi e a combustione. Cosa spinge Porsche a questa scelta? L’esigenza di adattarsi a una clientela diversificata e non pronta al full electric. C’è il bisogno che l’auto sportiva riesca a mantenere il suo carattere e la sua prestazione per continuate a piacere. La 911, modello simbolo della casa, manterrà il suo motore a benzina per diversi anni. La decisione di continuare con il motore boxer per la versione ibrida GTS sembra un chiaro messaggio: l’identità di Porsche non può essere sacrificata sull’altare della transizione elettrica. L’incertezza riguarda invece la gamma 718 Boxster e Cayman. Questi modelli, inizialmente destinati a diventare completamente elettrici, sono ora al centro di una riflessione. Saranno in grado i clienti di apprezzare un’auto sportiva senza il suono e la potenza di un motore tradizionale? L’interrogativo è aperto.

Elettrificazione parziale e margini di profitto in calo per Porsche

Nel frattempo, la Porsche Macan elettrica seguirà comunque il piano iniziale, smentendo le voci su un possibile ritorno al motore a benzina. La Porsche Cayenne, invece, avrà una doppia strategia. Il SUV sarà disponibile sia in versione elettrica che con motorizzazioni termiche e ibride. Dovrebbe essere ordinabile a breve. Potrebbe questa flessibilità rivelarsi la chiave del successo di Porsche? Dato il un mercato sempre più polarizzato tra i sostenitori delle auto tradizionali e quelli delle auto elettriche, riuscirà a soddisfare tutti? La strategia, tuttavia, comporterà sfide economiche non ignorabili. Porsche prevede margini di profitto più bassi nel 2025, tra il 10% e il 12%, lontani dall’obiettivo del 20%. L’azienda dovrà investire 800 milioni di euro per continuare a sviluppare nuovi veicoli e batterie. C’è sempre più concorrenza da superare ed i costi rendono tutto più difficile, ci si chiede quindi se la Porsche riuscirà a mantenere il suo prestigio senza dover rinunciare a qualcosa.