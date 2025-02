Motorola Razr 60 Ultra: primi dettagli sul nuovo pieghevole premium

Motorola sta preparando il lancio del Razr 60 Ultra, il prossimo smartphone pieghevole della serie Razr, che dovrebbe arrivare nel 2025 con un importante aggiornamento hardware. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo sarà dotato di un chip Snapdragon di fascia alta, migliorando le prestazioni rispetto al modello precedente.

Un aggiornamento significativo per il Razr Ultra di Motorola

Il Razr 60 Ultra punterà a consolidare la presenza di Motorola nel settore degli smartphone pieghevoli, offrendo un design raffinato e specifiche tecniche di alto livello. Secondo le informazioni emerse, il dispositivo utilizzerà un processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm o una variante personalizzata, con una CPU octa-core che raggiunge una frequenza di 3,53 GHz.

Questo aggiornamento rappresenta un notevole salto di qualità rispetto al Razr 40 Ultra, garantendo migliori prestazioni, maggiore efficienza energetica e un’esperienza utente più fluida.

Il design del Razr 60 Ultra dovrebbe mantenere la classica struttura a conchiglia, con miglioramenti nell’ottimizzazione della cerniera per rendere il piegamento ancora più fluido e resistente. Il display interno potrebbe offrire un refresh rate elevato, mentre il pannello esterno potrebbe essere ancora più ampio e funzionale.

Lato autonomia, Motorola potrebbe introdurre una batteria più capiente e una ricarica più veloce, per garantire un uso prolungato senza compromettere la portabilità. Sul fronte fotografico, ci si aspetta una doppia fotocamera avanzata, con un sensore principale ad alta risoluzione e funzionalità migliorate per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Motorola non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma il Razr 60 Ultra dovrebbe debuttare entro la metà del 2025, allineandosi al ciclo di aggiornamenti annuale della gamma. Il prezzo rimane un’incognita, ma è probabile che si posizioni nella fascia premium dei pieghevoli, in competizione con dispositivi come il Samsung Galaxy Z Flip e l’Oppo Find N Flip.

Il Motorola Razr 60 Ultra si prepara a essere uno degli smartphone pieghevoli più interessanti del 2025, grazie all’integrazione di un chip Snapdragon di fascia alta e miglioramenti in autonomia e design. Con il crescente interesse per i dispositivi foldable, Motorola punta a consolidare il proprio ruolo in questo segmento con un dispositivo che combina eleganza, potenza e innovazione.