Chrome migliora la gestione delle password su Android: le novità in arrivo

Google sta lavorando a un aggiornamento per Chrome su Android che introdurrà miglioramenti significativi nella gestione delle password. La versione 135 del browser, prevista per aprile 2025, porterà nuove funzionalità pensate per rendere più sicura e intuitiva la gestione delle credenziali di accesso.

Migliore integrazione con il Password Manager di Google

Una delle principali novità riguarda l’integrazione più profonda del gestore di password di Google all’interno di Chrome. Attualmente, il sistema consente di salvare e riempire automaticamente le credenziali, ma con il nuovo aggiornamento offrirà un accesso più rapido alle password salvate, direttamente dal menu del browser.

Gli utenti potranno visualizzare, modificare e cancellare le credenziali in modo più immediato, senza dover passare attraverso le impostazioni di Google. Questa modifica migliorerà l’usabilità e la sicurezza, riducendo i passaggi necessari per gestire le password. Chrome 135 introdurrà anche funzioni avanzate per la sicurezza delle credenziali. Gli utenti riceveranno notifiche più dettagliate in caso di password compromesse o deboli, con suggerimenti per modificarle rapidamente.

Il sistema effettuerà scansioni più frequenti per verificare se le credenziali sono state esposte in data breach, avvisando tempestivamente gli utenti e offrendo un’opzione rapida per aggiornare le password compromesse.

L’aggiornamento migliorerà anche la compatibilità con Android 14 e 15, ottimizzando il riempimento automatico delle password nelle app e nei siti web. Il sistema sarà in grado di riconoscere meglio i campi di accesso, evitando problemi di inserimento automatico errato o malfunzionamenti. Inoltre, il Password Manager di Chrome si sincronizzerà più rapidamente tra dispositivi, rendendo più semplice il passaggio tra smartphone, tablet e PC.

Google ha programmato il rilascio della versione Chrome 135 per aprile 2025. La distribuzione avverrà in modo graduale, con una prima fase per gli utenti beta e un rilascio globale nelle settimane successive.

L’aggiornamento di Chrome per Android con la versione 135 porterà una gestione delle password più sicura ed efficiente, migliorando l’accesso, il controllo e la protezione delle credenziali. Con un’integrazione più fluida nel browser e strumenti avanzati per il rilevamento di password compromesse, Google punta a rafforzare la sicurezza degli utenti su mobile.