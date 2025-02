Android 16: miglioramenti in arrivo per le tastiere fisiche

Google sta intensificando i suoi sforzi per migliorare l’esperienza utente su dispositivi Android e Chromebook. In tal modo, l’azienda di Mountain View punta ad una convergenza tra Android e Chrome OS. Tale direzione si è concretizzata con l’introduzione del supporto nativo alle app Linux in Android 16. Quest’ultima ha segnato un passo importante verso l’abbattimento delle barriere tra i due sistemi operativi. Le ambizioni del colosso di Mountain View non si fermano qui. Google sta lavorando per ottimizzare l’utilizzo di dispositivi Android quando accoppiati a mouse e tastiere fisiche. Un’esigenza sempre più sentita da chi utilizza tablet o device con schermi di grandi dimensioni.

Android 16: le novità previste con le periferiche esterne

Una delle novità riguarda la possibilità di personalizzare le scorciatoie da tastiera. Una funzione che potrebbe rivoluzionare l’esperienza desktop su Android. Ad oggi, il supporto a mouse e tastiere fisiche su Android ha fatto grandi progressi, ma c’è ancora spazio per miglioramenti. Confrontando l’approccio di Google con quello di altre aziende come Samsung è evidente come Android necessiti di un salto di qualità per competere. La strada sembra essere quella di offrire un’esperienza desktop fluida. Sia per chi utilizza uno smartphone collegato a un monitor, sia per chi possiede un tablet.

Con l’arrivo di Android 15 QPR2, sono già state introdotte migliorie nel supporto a tastiere fisiche e trackpad. Eppure, la possibilità di rimappare le scorciatoie da tastiera rimane limitata. Quest’ultima richiede l’utilizzo di app di terze parti o interventi invasivi che richiedono i permessi di root. La svolta potrebbe arrivare con Android 16. Recenti stringhe di codice scoperte da Mishaal Rahman indicano che Google sta lavorando su un menu dedicato per la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera.

Tale nuova funzionalità consentirebbe agli utenti di configurare combinazioni di tasti direttamente dal menu delle impostazioni. Ciò senza necessità di app esterne. Inoltre, l’aggiunta di un pulsante per attivare suddetta modalità nel menu di scelta rapida rappresenterebbe un passo avanti importante per rendere Android più versatile e adatto a scenari desktop.