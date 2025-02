Motorola Razr 50 Ultra: il prezzo in SCONTO di 470 euro su AMAZON

Gli utenti che hanno sempre desiderato un foldable, finalmente possono soddisfare il proprio desiderio con lo sconto che Amazon ha deciso di attivare direttamente sul Motorola Razr 50 Ultra, un prodotto che oggi è possibile trovare con una forte riduzione di prezzo, pari proprio a più di 400 euro, rispetto al listino originario.

Come avete potuto capire, anche nel caso in cui non lo doveste conoscere in maniera approfondita, stiamo parlando di un flip-phone, ovvero di uno smartphone a conchiglia, dotato di due display: uno interno ed uno esterno. Questo è il più piccolo, si tratta di un pOLED da 4 pollici di diagonale (ingrandito rispetto al passato), mentre l’interno è da 6,9 pollici, forma sufficientemente allungata, anch’esso un pOLED di ottima qualità, con un rispetto dei colori davvero perfetto, touchscreen preciso ed affidabile. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, generazione appena precedente alla corrente, con la configurazione che prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Motorola Razr 50 Ultra ha un prezzo esclusivo su Amazon

Una spesa davvero ridotta, almeno in confronto al listino originario, attende gli utenti che vogliono acquistare il Motorola Razr 50 Ultra, poichè al giorno d’oggi non saranno più necessari i 1199 euro previsti originariamente, ma si potranno investire 721,08 euro per il suo acquisto, approfittando in questo modo del risparmio del 40% applicato in modo completamente automatico da Amazon stessa. Entrate subito qui per l’acquisto.

All’interno del dispositivo possiamo trovare una batteria da 4000mAh, a prima vista potrebbe apparire essere un quantitativo non troppo soddisfacente, anche se va detto che lo Snapdragon 8s Gen3 non risulta essere particolarmente energivoro. Dovete entrare nella condizione mentale di dover praticamente ricaricare lo smartphone quasi tutti i giorni, proprio perché tale batteria andrà ad alimentare due schermi differenti.