AppleCare+: Apple potrebbe eliminare i piani pluriennali

Secondo diverse fonti, Apple starebbe valutando la rimozione della possibilità di acquistare piani per più anni di AppleCare+. Infatti, recenti indiscrezioni indicano che l’azienda di Cupertino starebbe per apportare modifiche alle modalità di acquisto della garanzia aggiuntiva.

Apple rivoluziona AppleCare+: addio ai piani pluriennali?

Per il momento, per attivare AppleCare+, gli utenti hanno 60 giorni dall’acquisto del dispositivo. Ma per tutto il periodo della garanzia, dopo una riparazione si avranno nuovamente 10 giorni per procedere con la sottoscrizione. Il servizio integra la garanzia legale di due anni e copre, principalmente, i danni accidentali. Permette interventi illimitati in caso di incidenti, e in alcuni Paesi, anche due segnalazioni annuali in caso di furto o smarrimento. I costi, ovviamente, variano a seconda del dispositivo. Ad esempio, per un iPhone 16 il servizio costa 11,49€ al mese, oppure 229€ per due anni, mentre per iPhone 16 Pro, si sale a rispettivamente 14,99€ e 299€. Per chi utilizza un MacBook Air o un MacBook Pro, invece, i prezzi partono da 80€ all’anno e 110€. Ma tutto questo sta per cambiare.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, Apple starebbe per eliminare la possibilità di acquistare piani pluriennali per la garanzia aggiuntiva. Sostiene che nei prossimi giorni, sia i negozi fisici che il sistema d’acquisto digitale integrato nei dispositivi, vedranno scomparire le opzioni biennali e triennali. L’unica eccezione sarà rappresentata dall’opzione di sottoscrizione disponibile esclusivamente attraverso lo Store online ufficiale.

Questa strategia sembra orientata a favorire i piani in abbonamento mensili e annuali, e specialmente ad agevolare il rinnovo automatico. In questo modo, non solo si semplificherebbe il processo di rinnovo per gli utenti, rendendo difatti più efficiente la gestione della garanzia aggiuntiva. Ma il cambiamento andrebbe anche a garantire ad Apple un flusso di entrate continuo. Tuttavia, non si è ancora a conoscenza se tale cambiamento potrà interessare solo alcuni mercati, oppure se sarà applicato globalmente.