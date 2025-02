Apple iPhone 16 Pro a prezzo FOLLE su Amazon: OFFERTA con sconto di 210 euro

Ottima opportunità per risparmiare al massimo sull’acquisto di Apple iPhone 16 Pro su Amazon, in questi giorni è disponibile uno sconto molto speciale che viene applicato direttamente su un top di gamma a tutti gli effetti, la variante più bilanciata e di qualità tra quelle attualmente disponibili sul mercato.

Le dimensioni del display sono decisamente inferiori rispetto alla variante Ultra, infatti si ferma a 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione 1206 x 2622 pixel, fermo restando essere sempre un Super Retina XDR OLED, con refresh rate che si estende fino ad un massimo di 120Hz, oltre ad avere densità di pixel di 460 ppi. Il processore è l’ultimo top di Apple, l’A18 Pro, esa-core con frequenza di clock che raggiunge 3,78GHz, ed una configurazione che finalmente prevede 8GB di RAM, oltre a 256GB di memoria interna (in questo caso non è espandibile, quindi scegliete in modo accurato il taglio che preferite).

Ricevete gratis i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, con il canale Telegram dedicato, ed anche i prezzi più bassi di oggi con regali mai visti prima d’ora. Potete iscrivervi gratis qui.

Apple iPhone 16 Pro: lo sconto da non credere su Amazon

L’utente che oggi vuole acquistare un Apple iPhone 16 Pro può investire solamente 1029 euro grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di ognuno di noi, con un risparmio di 210 euro sul listino originario (circa il 17% in meno). Comprate il prodotto a questo link.

Come la maggior parte degli smartphone di ultima generazione, anche il corrente presenta una serie di specifiche votate alla fotografia, infatti nella parte posteriore si possono trovare tre sensori: un principale da 48 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un teleobiettivo zoom 5X con angolo di visione di 120 gradi. La batteria, da 3582mAh, è appena sufficiente per completare una singola giornata di utilizzo, come per tutti gli altri iPhone in commercio.