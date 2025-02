Apple: condividere il Wi-Fi su iPhone diventa più semplice

Quante volte ci siamo trovati a chiedere la password del Wi-Fi e a dover digitare una lunga sequenza di caratteri. Magari sbagliandola più volte? Ebbene, con iOS 18, Apple ha trovato una soluzione più pratica per condividere l’accesso alle reti WiFi. Si tratta dell’app Password, che ora permette di farlo tramite un codice QR.

Questa nuova funzione rende la connessione più immediata e intuitiva. All’interno della sezione Wi-Fi dell’applicazione dove vengono salvate le credenziali delle reti conosciute dall’iPhone, è presente un’opzione che genera un codice QR. Chiunque voglia connettersi deve solo inquadrarlo con la fotocamera per accedere immediatamente, senza bisogno di digitare nulla. In questo modo, Apple semplifica un’operazione che, fino a oggi, poteva risultare scomoda. Soprattutto quando si condivide la connessione con più persone.

Apple ed il codice QR: un metodo più pratico per connettersi

Apple aveva già introdotto un sistema per condividere la rete Wi-Fi con altri utenti iPhone. In passato, bastava infatti che due dispositivi si trovassero vicini affinché apparisse un pop-up che consentiva di condividere l’accesso alla rete senza inserire manualmente la password. Questa modalità però funzionava solo tra device Apple e con persone presenti nella propria rubrica. Il codice QR, invece, amplia le possibilità di condivisione. Risulta quindi particolarmente utile in situazioni in cui si deve fornire l’accesso a più persone in contemporanea. Senza più limitazioni.

Un altro vantaggio di questo metodo è che riduce il rischio di errori. Quando si sceglie manualmente una rete Wi-Fi dall’elenco disponibile, può capitare di selezionare quella sbagliata. Soprattutto in luoghi con più connessioni dal nome simile. Con il codice QR, invece, questo problema viene eliminato. Poiché basta semplicemente scansionarlo per accedere direttamente alla rete giusta.

Insomma, con questa novità, Apple migliora ulteriormente l’esperienza di connessione su iPhone. Offrendo agli utenti un sistema più rapido e sicuro per condividere il Wi-Fi.