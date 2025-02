Android 16 permetterà di personalizzare le scorciatoie da tastiera

Google sta sviluppando una nuova funzione per Android 16 che consentirà agli utenti di modificare le scorciatoie da tastiera, migliorando l’esperienza su dispositivi con tastiera fisica. L’ultima build beta del sistema operativo ha rivelato riferimenti a questa funzionalità, suggerendo che potrebbe essere introdotta nelle future versioni di Android.

Scorciatoie personalizzabili su Android 16

Attualmente, il sistema operativo supporta una serie di scorciatoie predefinite per la tastiera fisica, ma gli utenti non hanno la possibilità di modificarle o crearne di nuove. Con Android 16, Google sembra intenzionata a offrire maggiore flessibilità, consentendo di rimappare le combinazioni di tasti in base alle proprie preferenze. Questa funzione sarà particolarmente utile per chi utilizza tablet o dispositivi convertibili con tastiere Bluetooth, permettendo di personalizzare le azioni rapide e ottimizzare il flusso di lavoro.

Le prime tracce della nuova opzione sono emerse all’interno del codice della versione beta di Android 16, dove si fa riferimento a un menu dedicato alla gestione delle scorciatoie da tastiera. Questo suggerisce che gli utenti potranno accedere a un’interfaccia per modificare o assegnare nuove combinazioni di tasti, analogamente a quanto già possibile su Windows e macOS.

Non è ancora chiaro se la funzione sarà disponibile per tutti i dispositivi Android o se verrà riservata esclusivamente ai tablet e ai Chromebook, dove l’uso della tastiera fisica è più diffuso. L’introduzione di scorciatoie personalizzabili potrebbe migliorare l’accessibilità e l’usabilità di Android, offrendo agli utenti maggiore controllo sulla navigazione e sulle azioni rapide. Questa funzionalità potrebbe semplificare operazioni come:

Apertura rapida di app

Controllo della riproduzione multimediale

Gestione delle notifiche

Attivazione di funzioni specifiche come screenshot o modalità aereo.

L’integrazione di questa novità su dispositivi come il Pixel Tablet o i Samsung Galaxy Tab renderebbe l’esperienza d’uso più simile a quella di un laptop, favorendo una maggiore produttività.

Essendo ancora in fase di sviluppo, la possibilità di modificare le scorciatoie da tastiera su Android 16 non è stata ufficialmente annunciata da Google. Tuttavia, la sua presenza nel codice beta suggerisce che potrebbe essere testata nelle prossime anteprime per sviluppatori, con un rilascio ufficiale previsto per la seconda metà del 2025.

Android 16 introdurrà scorciatoie da tastiera personalizzabili, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla navigazione e sulle funzioni rapide. La novità, attualmente in fase di test, potrebbe migliorare l’esperienza su tablet e dispositivi con tastiera fisica, rendendo Android più versatile e adatto alla produttività.