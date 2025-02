Nuove cuffie grandi per Nothing? Gli indizi fanno discutere

Nothing potrebbe presto ampliare la sua serie di dispositivi audio con un nuovo modello di cuffie over ear. A far nascere questa ipotesi è stato un post condiviso da Carl Pei, CEO del brand, sul proprio profilo X.

L’imprenditore infatti ha pubblicato un concept creato da un fan. Il quale immagina delle cuffie dal design ispirato agli elementi iconici di Nothing. L’immagine mostra dettagli come i LED Glyph, già presenti sugli smartphone del marchio, e il caratteristico accento rosso che distingue gli auricolari della serie Ear.

Nothing: una certificazione rafforza le ipotesi

L’attenzione dei fan si è immediatamente concentrata su questo post. Portando molti a chiedersi se Nothing stia davvero lavorando a un modello di cuffie over ear. Non sarebbe la prima volta che vengono utilizzati i social per alimentare la curiosità della community. Infatti, questo approccio ha reso le presentazioni dei prodotti Nothing degli eventi molto attesi. Proprio grazie a una strategia di marketing come questa.

Se il post di Pei può sembrare solo un’operazione di marketing, un altro dettaglio potrebbe confermare l’arrivo di nuove cuffie Nothing. Di recente, un dispositivo identificato come “cuffia wireless” è stato certificato dall’ente SGS Fimko con il numero di modello B170. Anche se la descrizione del prodotto è generica, la sua registrazione ha rafforzato l’ipotesi che l’azienda stia effettivamente lavorando a un nuovo modello.

Per chi non lo sapesse Nothing ha esordito nel settore tecnologico nel 2021 con gli auricolari true wireless Ear. Per poi ampliare il proprio catalogo con smartphone e altri accessori. Il settore audio è sempre stato centrale nella strategia del brand. Ecco che quindi un’espansione nel mercato delle cuffie potrebbe rappresentare una scelta naturale.

Come già detto, al momento, nulla è stato annunciato ufficialmente. Ma l’attesa e le aspettative crescono. Non ci resta che stare a guardare e intanto aspettare eventuali comunicazioni ufficiali!