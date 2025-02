AMD: le RX 9000 verranno presentate a fine Febbraio e vendute a Marzo

Finalmente qualcosa si muove per quanto riguarda le schede grafiche legate al colosso della tecnologia tinto di rosso, sembra infatti che AMD presenterà le sue schede RX 9000 a fine febbraio e queste ultime arriveranno sul mercato a marzo, a dichiararlo è stato un portavoce dell’azienda tramite un post ufficiale su X, non sono presenti molti dettagli tecnici però c’è tanto ottimismo su tutti i fronti sia hardware che software.

Il rinvio strategico

La nota azienda tinta di rosso ha infatti optato per un rinvio dal momento che è rimasta spiazzata dalle proposte offerte da Nvidia, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei modelli medi di gamma, fascia sulla quale punta fortemente AMD dal momento che rappresenta la maggior parte degli utenti presenti sul mercato e soprattutto poiché l’azienda sa che attualmente non è possibile competere per quanto riguarda la fascia top di gamma del mercato.

Di conseguenza AMD ha preferito attendere per potersi riorganizzare e ovviamente limare alcuni dettagli in modo da garantirsi un lancio in grado di competere almeno per la fascia mainstream, sicuramente l’azienda punterà molto sul fattore legato alla scarsa disponibilità delle schede della controparte tinta di verde, trovare infatti una scheda risultata davvero difficile e probabilmente quando arriveranno quelle medie di gamma risulterà ancora più complicato dal momento che la richiesta sarà incredibilmente più alta.

Non rimane dunque che attendere la fine di febbraio per poter vedere una presentazione ufficiale interamente dedicata alle soluzioni grafiche dell’azienda tinta di rosso, sicuramente vedremo degli elementi in più che probabilmente a gennaio non avremmo visto dal momento che l’azienda ha potuto vedere l’operato di Nvidia per poi regolarsi meglio su ciò che era il caso di fare, fine febbraio dunque rappresenterà un punto di svolta che potrebbe rendere il mercato delle schede grafiche decisamente molto più competitivo e carico di possibilità ottime.