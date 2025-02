Amazon FOLLE: sconto SEGRETO per il Motorola Moto G85

Gli utenti si ritrovano in questi giorni ad avere la possibilità di raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di Motorola Moto G85, uno smartphone che non ha nulla da invidiare alle dirette concorrenti del mercato, proprio anche grazie ad un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole ed alla portata di ogni singolo consumatore.

Le specifiche tecniche dello smartphone partono da dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate che appunto raggiungono 161,91 x 73,06 x 7,59 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 173 grammi, dimostrando a tutti gli effetti di essere molto più leggero e trasportabile di quanto si sarebbe mai potuto pensare. Lo smartphone ha processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene impreziosito dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Amazon shock con questo sconto speciale

Lo sconto speciale che gli utenti possono cogliere oggi al volo è applicato direttamente su Motorola Moto G85, uno smartphone di qualità assoluta per la propria fascia di prezzo, che viene fortemente ribassato in termini di spesa finale da sostenere. Dovete sapere, infatti, che il suo listino di 329,90 euro, per la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, viene abbassato in automatico da Amazon del 45%, fino a scendere a soli 182,40 euro. Premete questo link per l’acquisto.

In termini fotografici, lo smartphone dispone nella parte posteriore di due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, che promettono comunque più che ottimi scatti complessivi, anche grazie alla presenza di una fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura F2.4, che amplia notevolmente le possibilità di scelta per il consumatore che non solo è attento alla prestazioni, ma anche alla fotografia generale.