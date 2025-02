1Mobile: tantissimo 5G ad un super prezzo con questa promozione dedicata a tutti

Se avete appena acquistato un nuovo smartphone che magari supporta anche la connettività 5G sicuramente lo step immediatamente successivo se non obbligato è quello di inserire al suo interno una Sim con un numero telefonico e una promozione attiva su quest’ultimo, avere un’offerta infatti al giorno d’oggi è indispensabile dal momento che ci consente di sfruttare appieno tutto ciò che gli smartphone più moderni offrono poiché ci consente di rimanere connessi con la nostra vita digitale e utilizzare tutte le funzionalità che ci vengono garantite dal nostro device.

Scegliere una promozione adeguata dunque e di primaria importanza dal momento che quest’ultima ci permetterà di accedere a quanto descritto sopra, fortunatamente in Italia sono presenti tantissimi operatori mobile che hanno un catalogo di offerte davvero sterminato e ricco di opzioni, dunque la scelta è tutta a nostro vantaggio, ma allo stesso tempo deve essere molto oculata poiché le possibilità sono davvero illimitate.

Se state cercando una promozione che include il 5G è un costo non eccessivamente elevato un provider che sicuramente potete prendere in considerazione è rappresentato da 1Mobile, il provider è infatti attivato la connettività di ultima generazione e rilasciato una promo decisamente interessante che unisce la velocità del 5G ad un costo davvero competitivo, scopriamo insieme che cosa offre nel dettaglio.

Tanto 5G ad un prezzo ottimo

La promozione disponibile sul sito ufficiale del provider garantisce a chi decide di attivarla 150 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 20 SMS verso tutti, l’offerta a un prezzo che si compone di cinque euro per il primo mese e poi di 6,99 € al mese per le restanti fatturazioni, come se non bastasse l’offerta è disponibile per tutti coloro che desiderano effettuare la portabilità da qualsiasi operatore senza nessun tipo di limitazione.

Sicuramente si tratta di una delle promozioni più convenienti attualmente disponibili sul mercato e quest’ultima ha un costo di attivazione pari a cinque euro ritenuto come un contributo per la Sim.