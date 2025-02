Smartwatch spesso in grado di rivelare l’insufficienza cardiaca

Di recente, i dispositivi indossabili stanno compiendo passi avanti importanti. A tal proposito, dall’Università di Tampere è stata presentata una nuova tecnologia. Quest’ultima potrebbe trasformare le modalità di monitoraggio e di diagnostica. In particolare, riguardo l’insufficienza cardiaca congestizia (CHF). Utilizzando comuni smartwatch e sensori di monitoraggio della frequenza cardiaca, il nuovo sistema analizza in tempo reale gli intervalli tra i battiti cardiaci, noti come intervalli RR. Ciò al fine di identificare segnali precoci di CHF con un’elevata precisione.

Nuove opzioni “mediche” per i prossimi smartwatch

Tale patologia colpisce milioni di individui in tutto il globo. In Italia sono circa 1,2milioni le persone che ci convivono. In tali casi, intervenire in modo precoce è fondamentale. Al fine di gestire la progressione della malattia. Spesso però viene raggiunta solo attraverso esami complessi e costosi. Il nuovo metodo introdotto per gli smartwatch promette di rivoluzionare il processo. Rendendolo più accessibile e meno invasivo.

La tecnologia sviluppata a Tampere sfrutta algoritmi avanzati di machine learning. In tal modo si cerca di analizzare i dati raccolti dagli smartwatch. Grazie a una sensibilità del 90% e una specificità del 92%, il sistema può distinguere con precisione i pazienti affetti da CHF o fibrillazione atriale. Il professor Jussi Hernesniemi, cardiologo e coautore dello studio, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione. Quest’ultima potrebbe rappresentare una svolta. Per la prevenzione e il trattamento di tali patologie.

Gli smartwatch di recente hanno ampliato le loro funzioni mediche. Con tali innovazioni diventano strumenti fondamentali per il monitoraggio continuo della salute. I dispositivi potrebbero essere utilizzati anche per misurare la pressione sanguigna e analizzare il sonno. Inoltre, potrebbero presto intervenire persino per monitorare stati d’ansia o depressione. Con tali premesse, è possibile ipotizzare che potrebbero contribuire attivamente a salvare innumerevoli vite. Offrendo a milioni di persone un controllo più efficace e proattivo sul proprio stato di salute.