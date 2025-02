Smartphone più venduti: la classifica del 2024 con Apple e Samsung

Se vi siete chiesti qual è stato lo smartphone più venduto del 2024, ora potete saperlo ufficialmente. A rivelarlo sono i dati raccolti e pubblicati da Counterpoint Research che mette al primo posto iPhone 15. Esatto, nessun modello Pro o Ultra: il primo gradino del podio spetta al modello base di casa Apple.

Apple domina la classifica, ma Samsung resiste

Se il primo posto è stato occupato da iPhone 15, qualcuno poteva già intenderlo: gli altri due gradini del podio vedono in ordine iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro. Questo dunque lascia intendere che Apple ha fatto un gran lavoro con la sua ultima gamma smartphone, piazzandola in cima ai primi tre posti.

Galaxy A15 5G di Samsung arriva al quarto posto fermando dunque il dominio del brand americano. Non ottimi i risultati per quanto concerne i top di gamma del colosso sudcoreano: il primo tra i flagship è Galaxy S24 Ultra posizionato al settimo posto. Sebbene possa risultare un dato non entusiasmante per Samsung, è comunque un ottimo traguardo: era infatti dal 2018 che un modello della serie Galaxy S non rientrava tra i primi dieci.

Il merito, secondo Counterpoint Research, è da attribuire all’intelligenza artificiale generativa presentata proprio con la serie Galaxy S24. Tornando ad Apple, è chiaro l’aumento della domanda per i dispositivi premium: sono sempre di più gli utenti che vogliono un modello Pro o Pro Max. Ad influire in questo senso ecco piani di finanziamento vantaggiosi, offerte di permuta, che incentivano il passaggio ai nuovi dispositivi, ma anche l’espansione nei mercati emergenti, con l’India che ha visto Apple entrare per la prima volta nella top 5 dei brand di smartphone nel quarto trimestre del 2024.

Detto questo, rispetto alla classifica del 2023, Samsung è riuscita a piazzare più dispositivi tra quelli di Apple. Per tutte le informazioni necessarie, c’è l’immagine qui in alto che racchiude tutti i dati ufficiali.