Uno sconto imperdibile con uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi vi attende su Amazon, dove potete pensare di acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra raggiungendo un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, considerando a tutti gli effetti che lo smartphone viene proposto con uno sconto di praticamente 500 euro rispetto al listino originario.

Le sue dimensioni sono leggermente maggiorate rispetto agli standard che siamo solitamente abituati a vedere, raggiungendo per la precisione 162,3 x 79 x 8,6 millimetri, con un peso di 232 grammi, presentando comunque piena resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici, sfruttando la certificazione di ultima generazione. L’utente si affida perfettamente inoltre al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 3,3GHz, con alle spalle GPU Adreno 750, ed anche 12GB di RAM con 512GB di memoria interna (nel nostro caso, ma sono disponibili tagli differenti, comunque non espandibile).

Samsung Galaxy S24 Ultra: lo sconto Amazon è uno dei migliori

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno degli smartphone migliori in circolazione, forse il migliore della generazione corrente, peccato che abbia, come era lecito immaginarsi, un prezzo decisamente superiore al normale. La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto è di 1619 euro, che viene fortunatamente ridotta da Amazon del 32%, fino ad arrivare così ad una spesa finale di soli 1099 euro (pari a 520 euro di sconto). Se volete acquistarlo, dovete collegarvi subito qui.

Una grande attenzione è stata posta da Samsung nella realizzazione di un comparto fotografico che gli permettesse di distinguersi dalla massa, di conseguenza parliamo di un sensore principale da 200 megapixel, che viene seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5X, per finire con effetto bokeh da 10 megapixel.