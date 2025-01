Uno sconto assolutamente da non perdere è disponibile su Amazon nel momento in cui deciderete di acquistare Apple iPhone 15, l’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino è possibile acquistarlo con un risparmio importante, anche grazie alla presenza sul mercato della nuova versione.

Di base il prodotto si contraddistingue dalle altre varianti per la presenza del processore Apple A16 Bionic, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, a sua volta affiancato da una GPU (5-core) con 6GB di RAM ed anche 128GB di memoria interna. Dovete assolutamente tenere bene a mente quest’ultimo aspetto, proprio perché la ROM non può in nessun modo essere incrementata rispetto agli altri modelli in commercio.

Apple iPhone 15: la promozione su Amazon è da pazzi

Gli utenti che vogliono acquistare un Apple iPhone 15 lo possono fare fin da ora, infatti la spesa che vi permetterà di portarlo a casa non sarà più di 879 euro, come previsto in origine, ma corrisponderà esattamente a 731,99 euro, sempre considerando un prodotto no brand con alle spalle la garanzia legale della durata di 2 anni. Scopritelo subito al seguente link.

Come tutte le versioni “base” del mondo Apple, anche la corrente prevede una diagonale dello schermo da 6,1 pollici, raggiungendo risoluzione 1179 x 2556 pixel, con anche densità di 460 ppi e tecnologia Super Retina XDR OLED, sempre restando però fissa a 60Hz di refresh rate. In termini fotografici, il prodotto gode di due sensori nella parte posteriore: principale da 48 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 12 megapixel, con angolo massimo di ripresa di 120 gradi. Spostando l’attenzione anteriormente, scopriamo l’esistenza di un sensore da 12 megapixel, con apertura F1.9, per riuscire a realizzare ottimi scatti e selfie, oltre a videoconferenze di ottimo livello. La batteria è un componente da 3349 mAh, forse il lato più negativo del prodotto stesso.