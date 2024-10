Il segmento dei SUV di medie dimensioni continua a evolversi, e oggi ci troviamo a bordo della nuova Honda ZR-V, un’auto che segna un ulteriore passo avanti nell’offerta di SUV ibridi compatti. Dopo aver recensito il Nissan Qashqai, è ora il turno di questo nuovo modello Honda, dotato di una motorizzazione full hybrid di ultima generazione, che abbina un motore termico da 2 litri a due motori elettrici.

Il focus di questa recensione sarà non solo sulle prestazioni tecniche, ma anche sulla tecnologia di bordo e il comfort generale offerto dalla ZR-V. Iniziamo subito a esplorare questo SUV, che promette di essere una scelta interessante per chi cerca efficienza e modernità.

Design ed esterni:

Il design della Honda ZR-V, pur non essendo particolarmente audace o rivoluzionario, riesce a offrire un’estetica sobria e bilanciata. Gli ingegneri di Honda hanno puntato su uno stile che può piacere a una vasta gamma di automobilisti, pur non distinguendosi in modo particolare rispetto ad altre vetture del segmento C. Sulla parte frontale troviamo fari full LED, che assicurano un’ottima visibilità notturna, integrati in una griglia anteriore che nasconde i sensori di parcheggio e radar per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Il profilo laterale, con una lunghezza di circa 4,57 metri, è perfettamente allineato con quello delle principali concorrenti, come Alfa Romeo Tonale e Volkswagen Tiguan. La versione in prova è la più ricca, la Advance, che presenta di serie cerchi in lega da 18 pollici, particolarmente piacevoli dal punto di vista estetico. L’attacco degli specchietti retrovisori direttamente sulla portiera contribuisce a migliorare la visibilità anteriore, offrendo un’ampia apertura del finestrino. Sul retro, la ZR-V segue la tendenza dei SUV coupé, con una linea del tetto inclinata verso il basso che conferisce un aspetto sportivo, sebbene riduca un po’ la visibilità posteriore.

Un dettaglio che merita di essere sottolineato è la presenza di due scarichi reali, una rarità nel segmento, dove spesso si trovano elementi finti. I fari posteriori, anch’essi a LED, completano l’aspetto moderno del veicolo.

Portabagagli ed interni:

Il portellone del bagagliaio della Honda ZR-V è elettroattuato, con la funzione handsfree che consente di aprirlo con un semplice movimento del piede. Il bagagliaio offre una capacità di 390 litri, che per un SUV del segmento C non è particolarmente elevata, soprattutto se confrontato con altre concorrenti. Tuttavia, il piano di carico perfettamente a livello facilita il trasporto di oggetti pesanti, e l’interno è ben rivestito con luci LED laterali e, caratteristica inusuale, altre due luci posizionate sul portellone per illuminare dall’alto l’area di carico. Sotto il piano di carico troviamo un doppio fondo, anche se lo spazio è limitato e manca una ruota di scorta.

Passando all’abitacolo, la Honda ZR-V eccelle in termini di qualità dei materiali. Gli interni sono curati, con superfici in pelle e materiali soft touch che rivestono la plancia e le portiere, creando un ambiente raffinato. Lo spazio per le gambe nei sedili posteriori è abbondante, e il tunnel centrale è quasi inesistente, il che permette di viaggiare comodamente in quattro, anche se un quinto passeggero potrebbe trovare meno confortevole il posto centrale.

Il sistema di ribaltamento dei sedili posteriori 40/60 consente di ampliare lo spazio di carico, anche se la mancanza di un tunnel centrale limita leggermente la versatilità per il trasporto di oggetti particolarmente lunghi.

Sistema multimediale:

La Honda ZR-V è dotata di un sistema infotainment con uno schermo touch da 9 pollici, ben integrato nel design del cruscotto. La navigazione tra le varie funzioni è fluida e intuitiva, con la presenza di comandi fisici per il volume e per il ritorno alla schermata principale, un dettaglio che risulta molto pratico durante la guida.

Tra le funzioni disponibili troviamo la radio DAB, il Bluetooth, la connessione con lo smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, e la possibilità di monitorare le prestazioni del sistema ibrido. La telecamera posteriore aiuta nelle manovre di parcheggio, anche se manca una visuale a 360°, che sarebbe stata utile vista la ridotta visibilità posteriore. Il sistema è completato da un impianto audio Bose con 12 altoparlanti, che offre un’esperienza sonora di qualità.

Guidabilità e motorizzazioni:

Sotto il cofano della Honda ZR-V troviamo un sistema ibrido full hybrid di ultima generazione, che abbina un motore termico da 2 litri, 4 cilindri aspirato, a due motori elettrici. Il motore termico svolge il ruolo principale di ricaricare le batterie dei motori elettrici, ma può anche intervenire direttamente nella trazione quando richiesto. La trazione è anteriore, una scelta che rende la ZR-V particolarmente adatta all’uso cittadino, meno per chi cerca un veicolo performante in montagna o su strade sterrate.

La guida in città è fluida e rilassante, grazie alla gestione efficiente del sistema ibrido, che permette di viaggiare per lunghi tratti in modalità completamente elettrica. Il motore termico entra in gioco in modo discreto, senza creare particolari rumori o vibrazioni. La posizione di guida è comoda e ben regolabile elettronicamente, il che permette a conducenti di diverse altezze di trovare facilmente il giusto assetto.

Un punto debole è la visibilità posteriore limitata a causa del lunotto piccolo, ma viene compensata dalla presenza della telecamera posteriore e dei numerosi sistemi di assistenza alla guida presenti su questo allestimento.

Consumi:

I consumi della Honda ZR-V sono uno dei suoi principali punti di forza, soprattutto in ambito urbano. Grazie al sistema ibrido, è possibile raggiungere medie di 20-25 km/l in città, dove l’auto sfrutta prevalentemente i motori elettrici. Tuttavia, il discorso cambia radicalmente su percorsi extraurbani, in particolare in autostrada. A velocità di crociera di 130 km/h, i consumi si attestano intorno ai 15 km/l, un risultato meno impressionante rispetto ad altre vetture ibride o plug-in.

Prezzi e conclusioni:

La Honda ZR-V è disponibile in tre allestimenti: Elegance, con un prezzo di partenza di 42.300 euro, Sport da 43.500 euro e Advance, il top di gamma, da 45.600 euro. La differenza di prezzo tra i vari allestimenti è relativamente contenuta, rendendo il modello Advance una scelta sensata per chi cerca un pacchetto completo senza dover aggiungere troppi optional.

La Honda ZR-V si presenta come un SUV ibrido efficiente e ben equipaggiato, ideale per chi cerca un’auto confortevole e tecnologica, soprattutto per l’uso cittadino. Se state cercando un veicolo per lunghi viaggi in autostrada, potreste valutare altre alternative. Tuttavia, per la guida urbana e extraurbana, la ZR-V si dimostra una scelta eccellente, con un pacchetto tecnologico all’avanguardia e consumi contenuti.