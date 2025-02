Nucleare, accordo tra Enel, Ansaldo e Leonardo

Sono certamente tanti i temi che nel corso degli anni sono diventati fonte di veri e propri dibattiti nel nostro Paese. Tra questi, c’è proprio quello che riguarda il nucleare italiano. Nucleare che sembra stia per intraprendere una nuova fase. A darne il via, infatti, sarà una società nata dalla collaborazione stretta tra Enel, Ansaldo Energia e Leonardo.

Una notizia che non può fare altro che attirare l’attenzione di molti. Non a caso, infatti, tale realtà si occuperà direttamente dello delle tecnologie nucleari. Tra queste non mancheranno particolarmente i mini reattori di terza generazione ad acqua noti con il nome di Small Modular Reactor. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Nucleare: al via una nuova e importante fase

Quante volte abbiamo sentito discutere su una tematica importante come il nucleare? Certamente tante. Adesso, non passa inosservata la notizia relativa all’annuncio di un via ad una fase importante che vedrà la nascita di una società frutto di un accordo recentemente raggiunto tra Enel, Ansaldo Energia e Leonardo.

Come anticipato, la società si occuperà dello sviluppo di tecnologie nucleari, con un’attenzione particolare sugli Small Modular Reactor. Oltre a realizzare questi mini reattori di terza generazione ad acqua, naturalmente la società di occuperà di effettuare ricerca e di monitorare gli Advanced Modular Reactor.

Dunque, parliamo di un importante accordo raggiunto con l’aiuto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo quanto è stato reso noto, l’accordo prevede che Enel mantenga il 51% delle azioni, Ansaldo il 39% e Leonardo il 10%. Inoltre, nel progetto, sarà coinvolto anche il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ad un accordo che rappresenta un importante novità nel campo del nucleare in Italia. Staremo a vedere quali saranno le prossime novità.