Apple Watch: perché sempre più persone lo indossano alla caviglia

Un rapporto recentemente pubblicato dal New York Times afferma che sempre più persone indossano Apple Watch alla caviglia. Ma perché? Apparentemente potrebbe trattarsi soltanto di una nuova moda parecchio stravagante, ma non è così. Il rapporto elenca alcune delle motivazioni che avrebbero spinto gli utenti a indossare l’orologio alla caviglia e alcune di queste avrebbero a che fare con il funzionamento dello smartwatch ma la nuova soluzione rappresenta davvero una valida alternativa al classico utilizzo?

Perché indossare Apple Watch alla caviglia?

A motivare la scelta di indossare lo smartwatch più famoso di sempre alla caviglia ci sarebbero svariati fattori. In primo luogo, molti utenti preferiscono la nuova moda per questioni legate alla vestibilità. Chi possiede polsi particolarmente sottili potrebbe ritenere più comodo indossare l’orologio alla caviglia così da evitare di stringere eccessivamente il cinturino per evitare che oscilli costantemente. Altri ritengono, invece, che la nuova idea possa rendere più accurato il conteggio dei passi e di conseguenza il monitoraggio delle calorie bruciate durante la giornata. Ancora, vi è chi opta per la nuova moda per sviare il problema dei tatuaggi al polso che, come affermato anche da Apple, potrebbero interferire con i sensori presenti, soprattutto per quanto riguarda la misurazione del battito cardiaco; o per evitare l’aggravarsi di irritazioni o altri problemi della pelle. Infine, giustificazione esclusivamente pratica è quella data dai medici, per i quali non è possibile indossare l’orologio durante le ore lavorative.

Ha davvero senso?

Ad oggi Apple non ha ancora espresso la sua opinione riguardo al nuovo fenomeno. Di conseguenza, non è possibile affermare se tutto ciò ha davvero senso. I test effettuati per valutare l’efficacia degli Apple Watch e dei loro sensori hanno tenuto in considerazione esclusivamente il tipico utilizzo dell’orologio, non è dunque chiaro se la soluzione possa ritenersi adeguata e altrettanto efficiente. Il colosso di Cupertino potrebbe fornire informazioni agli utenti per consentire loro di utilizzare lo smartwatch alla caviglia senza alcun problema o trarre ispirazione dalla nuova moda per realizzare un dispositivo inedito.