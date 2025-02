Mercato auto, gennaio 2025: la lista delle vetture più vendute del mese

C’è molta preoccupazione per quanto riguarda il mercato auto in Italia, visti i mesi di discesa totale che sono stati registrati soprattutto verso la fine del 2024. Il 2025 si è aperto ancora una volta con un calo, in quanto le immatricolazioni sono state solo 133.692. Questo rappresenta dunque un -5,9%.

Le auto a benzina e diesel di certo non hanno aiutato, in quanto sono state meno del mese di dicembre le auto acquistate con questo tipo di alimentazione. Rispettivamente hanno totalizzato un calo del 16,9% e del 44,6%. A crescere nettamente invece sono state le auto ibride che hanno totalizzato il +10,4%. Si parla infatti di grandi numeri con un totale di 60.500 unità vendute. Ciò ha dunque garantito alle ibride una quota di mercato del 45%. Ancora più forte la crescita delle plug-in hybrid (+18%) e delle elettriche (+125,5%), che però restano ancora lontane dalle alimentazioni tradizionali.

Le auto più vendute a gennaio 2025 per tipologia di alimentazione

Auto elettriche

Dacia Spring – 961 Citroen C3 – 418 Tesla Model Y – 265 Jeep Avenger – 245 Fiat 500 – 238

Auto plug-in hybrid

Toyota C-HR – 929 BYD Seal U – 503 BMW X1 – 222 Volkswagen Tiguan – 210 Audi Q5 – 171

Auto ibride (mild e full hybrid)

Fiat Panda – 13.328 Toyota Yaris – 2.909 Toyota Yaris Cross – 2.573 Ford Puma – 2.202 Jeep Avenger – 2.108

Auto a benzina

Citroen C3 – 4.146 Jeep Avenger – 2.332 Peugeot 208 – 2.295 Volkswagen T-Cross – 2.265 Opel Corsa – 2.195

Auto diesel

Audi Q3 – 1.311 Volkswagen Tiguan – 974 Mercedes GLA – 848 Audi A3 – 675 BMW X1 – 645

Auto a GPL

Dacia Sandero – 4.402 Dacia Duster – 3.444 Renault Captur – 1.548 Renault Clio – 874 DR 5.0 – 738

Fiat Panda: il dominio continua

Ottimi risultati ancora una volta per quanto riguarda la Fiat Panda che risulta la regina incontrastata del mercato. Sono state 13.333 le nuove Panda immatricolate durante il mese di gennaio 2025. Non male anche i dati per quanto riguarda la Dacia Sandero che ha totalizzato 5.577 veicoli, con la Jeep Avenger che segue a ruota con 4.685 nuove immatricolazioni.

Da qui dunque si può evincere un netto cambiamento rispetto ai tempi più floridi del mercato delle auto. Probabilmente gli automobilisti hanno capito che il futuro non sarà improntato su diesel e benzina, ma sulle nuove alimentazioni.