ho Mobile, ritorna a sorpresa un’offerta extra conveniente

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha dalla sua parte un catalogo di offerte estremamente convenienti. Nonostante questo, l’operatore continua comunque ad aggiornarlo. In questi ultimi giorni, in particolare, sta riproponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Si tratta dell’offerta denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima rimarrà a disposizione degli utenti per circa un mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ritorna a sorpresa una super offerta low cost con 100 GB

A partire dalla giornata di ieri 10 febbraio 2025, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti un’offerta di rete mobile estremamente conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è già stata proposta in passato dall’operatore e ora rimarrà disponibile per circa un mese.

Nello specifico, gli utenti potranno attivarla su proprio numero fino al prossimo 2 marzo 2025. Rispetto al passato, non cambia il bundle che include questa promo. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G con una velocità massima pari a 60 mbps in download. Oltre a questo, il bundle arriva ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Tutto questo sarà a disposizione degli utenti che la attiveranno ad un costo per il rinnovo come sempre molto basso pari a soli 5,99 euro al mese. In base all’operatore telefonico di provenienza, potrebbe variare il costo di attivazione dell’offerta. Per chi ha la necessità di navigare con le nuove reti di quinta generazione, si potranno inoltre attivare i servizi ho. Il Turbo e ho. +. Ricordiamo inoltre che, sul sito ufficiale dell’operatore, continuano ad essere disponibili altrettante offerte di rilievo. Si tratta sempre di offerte a basso costo e con tanti giga per navigare.