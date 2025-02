Apple sta lavorando sullo sviluppo degli smart glasses con Realtà Aumentata

Nelle scorse settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni inerenti lo sviluppo degli smart glasses con Realtà Aumentata da parte di Apple. I leaker hanno indicato che l’azienda di Cupertino fosse al lavoro su questa nuova tecnologia e che il possibile debutto era previsto nei prossimi anni.

Tuttavia, più recentemente si è diffusa una smentita riguardo la prosecuzione dei lavori sul progetto. A distanza di qualche giorno, è intervenuto Mark Gurman di Bloomberg, cercando di offrire una posizione chiara, per quanto possibile, sulla vicenda.

L’analista di mercato ha citato fonti affidabili e vicine all’azienda per confermare come Apple sia ancora al lavoro sul progetto. Queste nuove dichiarazioni spazzano via tutte le voci di un possibile abbandono per fornire nuovi dettagli sullo stato della Ricerca e Sviluppo.

Le voci sullo sviluppo degli occhiali smart di Apple si stanno intensificando, questo device sarà pensato per la Realtà Aumenta e dovrà superare diverse sfide tecniche

Stando a quanto dichiarato da Gurman, Apple inizialmente stava lavorando su degli occhiali AR che avrebbero lavorato in abbinamento ad un Mac dedicato. Tuttavia, i piani aziendali sono cambiati per diventare più ambiziosi.

Il nuovo progetto prevede degli smart glasses completamente autonomi in grado di offrire un’esperienza simile a Vision Pro con il vantaggio di poterli utilizzare in mobilità. Questa scelta è certamente più complicata da mettere in atto dal punto di vista tecnico ma garantisce la creazione di un prodotto innovativo che farà certamente breccia nel cuore degli appassionati.

Gli ostacoli principali indicati dall’analista di Bloomberg sono due, la messa a punto dei display e i chipset per coordinare il carico di lavoro. Apple punta a creare una soluzione che possa essere quasi del tutto simile a degli occhiali da vista tradizionali.

Ne consegue che i display dovranno superare sfide tecnologie estremamente avanzate e l’intero sistema dovrà avere una potenza di calcolo sufficiente per gestire la Realtà Aumentata. Il tutto, inoltre, dovrà essere miniaturizzato per poter essere alloggiato all’interno di una stanghetta.

Apple si trova a fronteggiare una sfida tecnica elevatissima e non vediamo l’ora di poter ammirare il prodotto finito. Tuttavia, ricordiamo che come sempre accade in questi casi, le informazioni rilasciata dai leaker sono da considerare come indiscrezioni non confermate. Non è mai possibile conoscere la verità sullo stato di sviluppo di un prodotto e bisognerà attendere le dichiarazioni ufficiali da parte di Apple per saperne di più.