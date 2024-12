Ray-Ban Meta: gli smart glasses ora riconoscono i brani con Shazam

È arrivato un nuovo aggiornamento per gli occhiali smart Ray-Ban Meta. Il prodotto integra ora anche Shazam. Questo significa che gli occhiali potranno ora riconoscere i brani, ma ci sono anche altre funzioni AI.

Shazam arriva sui Ray-Ban Meta

Grazie all’aggiornamento software v11, gli utenti degli smart glasses potranno identificare i brani musicali semplicemente con un comando vocale. Sarà sufficiente dire: “Hey Meta, quale canzone è questa?” e gli occhiali utilizzeranno Shazam per riconoscere il brano e fornire la risposta.

Meta ha sottolineato l’utilità di questa funzione in un post sul suo blog:

“Ci siamo passati tutti: sei fuori casa e parte una canzone incredibile, ma non riesci a ricordare il titolo o l’artista. Ora i tuoi occhiali possono fare il lavoro per te.”

Questa integrazione si aggiunge al supporto per Apple Music, già introdotto nei Ray-Ban Meta all’inizio dell’anno, che consente di riprodurre brani, playlist e album con semplici comandi vocali.

Nuove funzionalità AI in arrivo

L’aggiornamento v11 introduce anche alcune funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste:

Live AI , che permette di condividere ciò che si vede in tempo reale con Meta AI per ricevere assistenza nelle attività quotidiane. Ad esempio, sarà possibile fare domande senza dover pronunciare ogni volta “Hey Meta”.

, che permette di condividere ciò che si vede in tempo reale con Meta AI per ricevere assistenza nelle attività quotidiane. Ad esempio, sarà possibile fare domande senza dover pronunciare ogni volta “Hey Meta”. Traduzione in tempo reale, che consente di ascoltare in cuffia una traduzione immediata quando si conversa con qualcuno in un’altra lingua. Questa funzione era stata anticipata dal CEO Mark Zuckerberg durante un evento Meta a inizio anno.

Il roll-out dell’aggiornamento v11 è iniziato oggi per gli utenti degli occhiali Ray-Ban Meta. Tuttavia, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno inizialmente disponibili in beta solo per coloro che partecipano al Meta Early Access Program.

Come aggiornare i Ray-Ban Meta

Se possiedi un paio di Ray-Ban Meta, ecco come installare l’aggiornamento: