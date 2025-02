Alfa Romeo ha da poco lanciato la sua Junior Ibrida Q4, una versione che aggiunge trazione integrale alla famiglia del B-SUV. L’auto è stata recentemente presentata al Salone di Bruxelles dove ha potuto sfoggiare le sue caratteristiche. Questa versione è ora disponibile per gli ordini in Italia ed il suo prezzo di parte da 37.400 euro. L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è un’opzione davvero interessante per chi cerca una combinazione di efficienza e prestazioni con motorizzazione ibrida. L’auto possiede infatti una propulsione che unisce un motore termico e due motori elettrici che le regalano gran velocità. La novità della trazione integrale Q4 è un ulteriore passo verso una vettura completa, che risponde alle esigenze di chi cerca oltre al comfort anche la massima aderenza in condizioni di strada difficili.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 ai massimi livelli

Il powertrain dell’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri da 145 CV. Esso è poi supportato da due motori elettrici da 29 CV. Questo sistema consente di ottenere la trazione integrale grazie alla Power Looping Technology, che attiva automaticamente la modalità 4×4 in base alle condizioni della strada. In tal modo garantisce sempre una performance eccellente. Anche quando si parla di efficienza, si ha una grande performance. La modalità Advanced Efficiency, per esempio, ottimizza i consumi e migliora la fluidità della guida, mentre altre modalità, come Dynamic e Q4, assicurano massima performance e aderenza in qualsiasi condizione.

Ma come si fa a distinguere l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 tra le altre auto della gamma? L’estetica gioca un ruolo fondamentale. Con il suo scudetto “Leggenda”, i fari Full LED e i cerchi da 18 pollici, l’auto ha una presenza imponente. A bordo, l’ambiente è altrettanto accogliente, con sedili riscaldati in vinile e tessuto, un volante in pelle e un impianto infotainment da 10,25 pollici. Non mancano i dettagli eleganti come la pedaliera e le soglie porta in alluminio, che aggiungono un tocco di raffinatezza all’esperienza di guida. Il comfort è assicurato anche da un sistema keyless e la telecamera posteriore a 180° per facilitare le manovre. Un aspetto fondamentale che non passa inosservato è la dotazione di sistemi ADAS di livello 2, che forniscono un’assistenza alla guida avanzata. Questo è un altro esempio di come Alfa Romeo punti a combinare tecnologia e prestazioni, senza dimenticare la sicurezza e il comfort del conducente.