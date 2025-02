Android 16: Nuove impostazioni della Lingua e preferenze Locali

Dopo recenti aggiornamenti nel centro delle impostazioni rapide e l’interesse per l’esecuzione di app grafiche tramite terminale Linux, si torna a discutere di Android 16. La nuova versione del sistema operativo promette cambiamenti significativi alla sezione dedicata alla gestione delle lingue, offrendo un maggiore controllo sulle preferenze locali.

Android 16: Innovazioni nelle Impostazioni Locali

Con Android 14, Google ha introdotto una nuova sezione che permette agli utenti di modificare le impostazioni per le preferenze locali. In questo nuovo “hub” è, quindi, possibile impostare l’unità di misura per la temperatura e di scegliere il primo giorno della settimana. Fino a quel momento, questi dettagli erano strettamenti legati alla regione associata alla lingua di sistema. Adesso, la schermata, che è accessibile tramite il percorso “Impostazioni > Sistema > Lingue”, mostra come tali opzioni siano più facilmente modificabili. Ma Android 16 sta per rivoluzionare, di nuovo, le impostazioni delle lingue.

In Android 16, infatti, la sezione lingue sarà riorganizzata per includere una sotto schermata dedicata alle preferenze locali. Da essa, sarà possibile selezionare la regione in maniera indipendente dalla lingua, in modo più veloce ed intuitivo rispetto a prima. Sarà, quindi, possibile definire se utilizzare °C o °F per la temperatura, e scegliere tra sistemi di misura metrico e imperiale. Per apportare queste modifiche, l’utente sarà guidato in ogni passaggio, proprio per evitare che si cambino altre impostazioni linguistiche.

Questa innovazione consentirà, ad esempio, ad un utente inglese che imposta il dispositivo in lingua italiana, di utilizzare le sue unità di misure preferite. Di conseguenza, sarà in grado di utilizzare il Fahrenheit per la temperatura o il miglio orario per la velocità. Tuttavia, le modifiche sono ancora in fase di sviluppo, e la data di rilascio non è ancora definita. Ma comunque, l’attenzione ai dettagli, dimostra come Google, con questo aggiornamento, stia puntando a migliorare la flessibilità. E anche di come l’obiettivo principale di Android rimane sempre la personalizzazione.