iOS 19 avrà un design ispirato a visionOS? Gli indizi di Apple

Apple ha decisamente stupito tutti i suoi appassionati, grazie alle anticipazioni che riguardano il prossimo sistema operativo iOS 19.

Pare infatti che queste anticipazioni arrivino proprio da due applicazioni rilasciate recentemente dalla casa di Cupertino, ovvero Apple Inviti e Apple Sports, che hanno dato parecchi indizi sul prossimo design del nuovo sistema operativo.

Ma gli aggiornamenti non finiscono qui, perché il design di queste applicazioni sembra essere estremamente simile a quello di visionOS, il sistema operativo di Apple Vision Pro.

iOS 19 verrà presentato solo a giugno del 2025 durante l’evento dedicato, tuttavia potremmo già avere delle importanti avvisaglie di come sarà il nuovo sistema operativo di Apple.

Gli indizi su iOS 19 presenti su Apple Inviti e Apple Sports

Recentemente sono state rilasciate applicazioni, Apple Inviti, piattaforma molto utile per aiutare durante l’organizzazione di eventi, e Apple Sports, disponibile per aggiornarsi su qualsiasi evento sportivo.

Secondo le indiscrezioni entrambe le applicazioni presenterebbero un design che si scosta parecchio dall’attuale sistema operativo di Apple e questo ha dato da pensare che queste differenze verranno riscontrate anche nel futuro iOS 19.

Ma le novità non finiscono qui, poiché si è notato che il design di queste nuove applicazioni non sia del tutto nuovo, ma si è già visto in un altro sistema operativo di Apple, quello presente sui suoi visori tridimensionali.

Quali sono le caratteristiche di visionOS?

Il sistema operativo visionOS presente su Apple Vision Pro permette di effettuare delle transizioni più lucide, che si sono riscontrate anche nelle nuove applicazioni.

Infatti, entrambe Apple Inviti e Apple Sports presentano un design vetroso e sfumato, che rende l’interfaccia molto più pulita e fluida.

Probabilmente l’obiettivo di Apple è quello di migliorare l’esperienza dell’utente sui suoi dispositivi donando alle sue app un aspetto più dinamico e moderno.

Per avere maggiori informazioni riguardo le novità che verranno introdotte con iOS 19, non ci aspetta altro che attendere l’evento fissato per il mese di giugno.