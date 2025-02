Kena Mobile: prorogata la promo Rush e nuove opportunità per i clienti

L’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare nuovamente la scadenza dell’offerta Kena6,99 Promo Rush 130. La quale, fino a ieri, avrebbe dovuto terminare il 5 febbraio. Invece, grazie a un aggiornamento del sito ufficiale, i clienti potranno ancora usufruirne fino al 10 febbraio 2025.

Tale soluzione è pensata principalmente per i nuovi clienti ed è attivabile anche con portabilità del numero. Essa offre minuti illimitati, 200 SMS e ben 130GB di traffico dati (che diventano 230 con Ricarica Automatica). Il tutto a soli 6,99€ al mese. L’ offerta sta infatti riscuotendo grande interesse. Il motivo? La sua combinazione perfetta tra vantaggi economici e un pacchetto completo di servizi.

Kena Mobile: un flessibile portafoglio di offerte per ogni necessità

Oltre a questa vi è anche la promo Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ ultima include 100GB e una serie di servizi extra. Scade ufficialmente il 5 febbraio, ma risulta ancora attivabile tramite una pagina dedicata sul sito. Come la precedente si tratta di una soluzione pensata per i nuovi clienti, in particolare per quelli che richiedono la portabilità. Bisogna però provenire da operatori quali Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri gestori virtuali, escluso ho.Mobile e Very Mobile.

Le due offerte, Kena 5,99 Promo 100 e 7,99 PromoRush 150, sono ancora disponibili e presentano condizioni interessanti. Come, ad esempio, il rinnovo gratuito del primo mese e un costo di attivazione a partire da 1cent. se si fornisce il consenso commerciale.

In contemporanea a queste promozioni, Kena continua a proporre altre offerte per chi desidera essere sempre aggiornato sulle opzioni di rete mobile. Tra le novità da tenere d’occhio vi è l’offerta Dati Promo. Essa offre 300GB di traffico dati a 11,99€ al mese. Questo piano si rivolge a chi cerca solo una connessione dati senza altre opzioni vocali o SMS. Rispondendo così alla crescente domanda di internet mobile in modalità esclusiva.

Kena non si limita però a offrire solo piani standard, ma propone anche soluzioni pensate per la clientela internazionale. Un esempio è rappresentato dalla promozione Easy Europe Plus. Questa infatti, è studiata per turisti e visitatori ed include 300GB, di cui 50 validi per il roaming UE, al prezzo di 24,99€ al mese. Disponibile esclusivamente nei punti vendita, si distingue per il rinnovo mensile automatico e l’assenza di costi di attivazione.

In più, con il programma Promo Consensi, i clienti avranno la possibilità di ottenere gratuitamente l’ attivazione fornendo il proprio consenso per la ricezione di comunicazioni commerciali. Questo beneficio è valido per molte delle offerte disponibili. Come Kena5,99 Promo 100, Kena6,99 PromoRush 130 e Kena7,99 PromoRush150.

Nel complesso, l’offerta di Kena si dimostra un’opzione solida per chi cerca un equilibrio tra costi contenuti e vantaggi in termini di minuti, SMS e dati. Grazie alla sua continua evoluzione, l’operatore virtuale si conferma come una scelta molto interessante. Assolutamente ideale per coloro che desiderano risparmiare senza rinunciare a una connessione veloce e a servizi completi.