Apple rivoluziona il mercato con l’iPhone pieghevole

Le voci sul primo iPhone pieghevole di Apple continuano a circolare con insistenza. Le ultime indiscrezioni arrivano dalla catena di fornitori e rivelano dettagli tecnici piuttosto precisi.

La fonte principale di questa fuga di notizie però è poco conosciuta. Cosa che impone un certo scetticismo. Nonostante ciò, le informazioni sono state riprese da un leaker con un’ottima reputazione nel settore. Si potrebbe dunque pensare che almeno una parte potrebbe essere attendibile.

Apple: un nuovo lancio previsto per il 2026, ma già si parla di futuro

Secondo le anticipazioni, Apple starebbe lavorando a uno smartphone con uno spessore di 9,2mm quando è chiuso. Mentre ogni metà misurerebbe 4,6mm. Il display interno, realizzato da Samsung, corrisponde a due schermi da 6,1” vicini e sarebbe protetto da un vetro ultra-sottile di nuova generazione.

La cerniera, componente chiave per un dispositivo di questo tipo, sarebbe progettata direttamente da Apple. Ma prodotta da Amphenol e Xinyiheng, con un costo stimato di circa 110 dollari per unità.

Il telaio sarebbe inizialmente in alluminio, con Foxconn come unico fornitore. Ma per la produzione su larga scala, Apple potrebbe considerare anche l’uso di materiali alternativi. Come ad esempio il titanio, il carbonio o l’ acciaio. Il prezzo del telaio oscillerebbe tra gli 80 e i 90 dollari. Mentre la batteria dovrebbe avere una capacità complessiva intorno ai 5.000mAh.

La produzione dell’iPhone pieghevole potrebbe partire alla fine del 2025. Mentre il suo debutto sul mercato è atteso per l’autunno del 2026. L’ azienda però ha già piani per il futuro. Infatti si parla di un possibile iPad o MacBook pieghevole che potrebbe arrivare nel 2027. Ma non sembrano esserci sviluppi concreti per una versione più compatta in stile “flip”.

Per quanto riguarda la fotografia, la fotocamera frontale adotterà una tecnologia innovativa basata sulle meta-lens, sviluppata direttamente da Apple. Il comparto posteriore, invece, sarà composto da un sensore principale e un ultra-grandangolo con lenti in vetro e plastica, prodotti da Largan e Sunwoo. Anche la scheda madre subirà cambiamenti importanti. Con una riduzione delle dimensioni grazie all’uso di nuovi materiali, che però faranno aumentare i costi del 40%.

Apple prevede di vendere tra gli 8 e i 10 milioni di unità nel primo anno di lancio, con l’obiettivo di raddoppiare le vendite nel 2027. Inizialmente, la produzione sarà gestita esclusivamente da Foxconn. Ma dal secondo anno potrebbe entrare in gioco anche Luxshare. Resta da vedere se il mercato accoglierà con entusiasmo questa nuova evoluzione dell’iPhone o se il pubblico rimarrà diviso.