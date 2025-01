Toyota Urban Cruiser: il B-SUV elettrico che sa come farsi notare

La Toyota Urban Cruiser ha fatto il suo debutto. Al Salone dell’Auto di Bruxelles ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Questo B-SUV elettrico ha un ruolo strategico preciso nei piani della casa giapponese. Il modello punta infatti a un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. Con il lancio previsto per la fine dell’estate, cresce l’attesi. Sarà per uno dei modelli più promettenti che si avranno nel segmento?

Il nuovo Urban Cruiser, con una lunghezza di 4.285 mm, è poco più grande della Toyota Yaris Cross, ma offre una maggiore abitabilità. La sua piattaforma dedicata ai veicoli elettrici promette poi prestazioni eccellenti, con una guida fluida, liscia come l’olio. Ma cosa rende davvero speciale questo SUV compatto Toyota? La risposta sta nella tecnologia avanzata e nella flessibilità degli interni. Il cruscotto, con il suo cockpit digitale da 10,25 pollici, è l’emblema di una cabina futuristica e facilmente integrabile. Il display multimediale da 10,1 pollici, invece, garantisce un’esperienza di guida intuitiva e interattiva.

La potenza del SUV Toyota al servizio della sostenibilità

L’Urban Cruiser Toyota sarà disponibile in diverse versioni. Tutte saranno alimentate da una batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato). La gamma parte con un motore da 106 kW, capace di erogare 144 CV e 189 Nm di coppia. La versione intermedia offre invece 128 kW (174 CV). C’è poi il modello top di gamma prevede una motorizzazione dual motor. Questa porta la potenza complessiva a 135 kW (184 CV). La trazione integrale, presente su alcune versioni, promette eccellenza in ogni condizione di strada.

Ma come si comporterà su percorsi più difficili? La sicurezza attiva non è da meno. Il nuovo SUV Toyota è dotato di sistemi avanzati come il pre-collisione e il cruise control adattivo, che assicurano una guida praticamente impeccabile. In questo modo, Toyota punta con tale auto non solo sull’efficienza, ma anche sulla tranquillità di guida. Riuscirà Urban Cruiser a imporsi nel competitivo mercato dei SUV elettrici? La risposta arriverà nei mesi successivi al lancio, dovremo quindi attendere.